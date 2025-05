Έναν πρακτικό «οδηγό» για εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης που να εστιάζει στις ανάγκες και τις λειτουργίες των ελληνικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, παρουσίασε ο Στέλιος Ζωντός, Διευθύνων Σύμβουλος της Gravity The Newtons και Πρόεδρος Δ.Σ. της The Newtons Laboratory, κατά την παρέμβασή του στο πλαίσιο της συζήτησης «Ένας οδικός χάρτης για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην ελληνική πραγματικότητα» στο AGORA – 3rd Corporate Affairs Forum, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9 Μαΐου. Συνομιλητές του κ. Ζωντού ήταν ο Γιάννης Μαστρογεωργίου, Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Ελληνικής Κυβέρνησης, ο Δρ. Γιώργος Γουδέλης, Head of AI and Analytics της PwC και ο Νίκος Διαμαντόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Marketing Greece, υπό τον συντονισμό της δημοσιογράφου Ματίνας Χαρκοφτάκη.

Σχετικά με την νέα πρωτοβουλία, Gravity AI Navigator, ο κ. Ζωντός σημείωσε: «Όταν πριν μερικούς μήνες σκεφτόμασταν τι θα μπορούσαμε να κάνουμε ως εταιρεία στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, δεν θέλαμε να φέρουμε στην αγορά άλλο ένα εργαλείο AI. Θέλαμε να δείξουμε έναν δρόμο πώς μπορεί το ΑΙ να ενταχθεί στην ελληνική οικονομική πραγματικότητα. Εντοπίσαμε, λοιπόν, τους σωστούς συνεργάτες ώστε να δημιουργήσουμε έναν οδηγό, ένα roadmap για την Τεχνητή Νοημοσύνη που να καθοδηγεί με οργανωμένο τρόπο τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κεντρικό κορμό της ελληνικής οικονομίας, ώστε να βρουν τα σωστά εργαλεία AI για την επιχείρησή τους αλλά και για κάθε τομέα αυτής. Πάνω από όλα, θέλαμε να προτείνουμε έναν τρόπο σκέψης, ένα μοντέλο υιοθέτησης του AI στην ελληνική πραγματικότητα και να «προκαλέσουμε» μια κινητοποίηση δυνάμεων, σε επίπεδο, κυρίως, επιμελητηρίων ώστε ο αντίκτυπος να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερος».

Η νέα πρωτοβουλία εστιάζει, αρχικά, στον τομέα του τουρισμού, όπου οι εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι πολλαπλές, παρουσιάζοντας σημαντικές ευκαιρίες και προοπτικές για την ανάπτυξη του τομέα, και υλοποιείται σε συνεργασία με την PwC, με την υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Ελληνικής Κυβέρνησης και του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ). Κατά το πρώτο στάδιο υλοποίησης του έργου, θα διενεργηθεί έρευνα στις επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΤΕ, μέσω ερωτηματολογίου που έχει σχεδιάσει η PwC, προκειμένου να αναδειχθούν οι πραγματικές ανάγκες και τα θέματα που τις απασχολούν, καθώς και το επίπεδο εξοικείωσής τους με τις νέες τεχνολογίες.

Η νέα πρωτοβουλία της Gravity The Newtons προστίθεται σε ένα δυναμικό χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών που έχει αναπτύξει σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό και περιλαμβάνει καινοτόμες λύσεις στους τομείς των web & social media analytics (Gravity Pulse) και της κυβερνοασφάλειας (Gravity Dome).