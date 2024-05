Σενάριο για διατήρηση του μειωμένου συντελεστή 13% ΦΠΑ στο σερβιριζόμενο καφέ στην εστίαση για ένα ακόμη 6μηνο, έως το τέλος του 2024, βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης.

Με στόχο την ανάσχεση του κύματος ανατιμήσεων στο καφέ στην εστίαση στο υπουργείο Οικονομικών εξετάζεται η παράταση της χρονικής διάρκειας του μειωμένου ΦΠΑ 13% στο πιο δημοφιλές ρόφημα αλλά και στο κακάο, το τσάι και τα άλλα αφεψήματα έως και τέλος Δεκεμβρίου 2024. Το σημερινό ευνοϊκό καθεστώς για το σερβιριζόμενο καφέ στα καταστήματα της εστίασης και την κατανάλωσή του σε «πακέτο» ή «στο χέρι» λήγει στις 30 Ιουνίου 2024. Αυτό σημαίνει ότι εάν δεν υπάρξει νέα παράταση, ο καφές θα γίνει ακόμη πιο πικρός καθώς ο συντελεστής ΦΠΑ θα εκτοξευτεί στο 24% από την 1η Ιουλίου 2024.

Οι εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για ένα νέο κύμα αύξησης της τιμής κατά 15%-20% ενώ αρμόδιοι παράγοντες σημειώνουν ότι οι εξελίξεις στην οικονομία και το δημοσιονομικό πεδίο αφήνουν περιθώρια για την διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ για ένα ακόμη εξάμηνο σημειώνοντας ότι το κόστος του μέτρου ανέρχεται σε 77 εκατ. ευρώ μαζί με τον μειωμένο ΦΠΑ που εφαρμόζεται στα κόμιστρα των ταξί.

Την ίδια ώρα οι εκπρόσωποι του κλάδου ζητούν κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) για να αποφευχθούν νέες ανατιμήσεις που θα οδηγήσουν σε μείωση της κατανάλωσης και θα πλήξουν τις επιχειρήσεις στο χώρο της εστίασης. Σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση Καφέ η κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που επιβαρύνει ετησίως τον κλάδο με ποσό 140 εκατομμυρίων ευρώ αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στις ημέρες μας όπου οι τιμές διαπραγμάτευσης του καφέ στα διεθνή χρηματιστήρια έχουν εκτοξευθεί λόγω επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, των αρνητικών γεωπολιτικών εξελίξεων, και των πληθωριστικών τάσεων που διέπουν το παγκόσμιο περιβάλλον επηρεάζοντας με αυξημένο κόστος τους καταναλωτές.

Πηγές από το υπουργείο Οικονομικών αποκλείουν μείωση του ΕΦΚ στον καφέ σημειώνοντας ότι πρόκειται για ακριβό μέτρο που θα αποδυναμώσει τις φετινές εισπράξεις του δημοσίου την ώρα που ο πήχης για το πρωτογενές πλεόνασμα έχει τοποθετηθεί υψηλότερα στο 2,1% του ΑΕΠ ενώ το νέο Σύμφωνο Σταθερότητας βάζει «κόφτη» 2,6% στην αύξηση των πρωτογενών δαπανών.

Πάντως τα στοιχεία δείχνουν ότι η τιμή της διαδεδομένης στην αγορά ποικιλίας καφέ Robusta έχουν φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 45 ετών καταγράφοντας αύξηση 50% στο πρώτο πεντάμηνο του έτους και συμπαρασύροντας προς τα πάνω την τιμή του καφέ Arabica. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για νέες αυξήσεις το επόμενο διάστημα με τη τιμή του φρέντο εσπρέσο (take away) να αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,40-2,60 ευρώ από 2-2,20 ευρώ σήμερα και του φρέντο καπουτσίνο (take away) στα 2,60-2,90 ευρώ από 2,20-2,40 ευρώ.