Σιβηρία: Βρέθηκε κουτάβι ηλικίας 18.000 ετών

Ερευνητές προσπαθούν να καθορίσουν αν ένα κουτάβι ηλικίας 18.000 ετών που βρέθηκε στη Σιβηρία είναι σκύλος ή λύκος.

Όπως αναφέρει το BBC, το μικρό ζωάκι, που ήταν δύο μηνών όταν πέθανε, έχει συντηρηθεί εντυπωσιακά στο μόνιμα παγωμένο υπέδαφος περιοχής της Ρωσίας, με τη γούνα του, τη μύτη του και τα δόντια του όλα άθικτα.

Από την αλυσίδα του DNA δεν κατέστη δυνατό να καθορισθεί το είδος του. Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι το δείγμα εκπροσωπεί έναν εξελιγμένο κρίκο μεταξύ λύκων και των σύγχρονων σκύλων.

Η ραδιοχρονολόγηση με άνθρακα κατάφερε να δείξει την ηλικία του κουταβιού όταν πέθανε, για πόσο καιρό ήταν παγωμένο και ότι είναι αρσενικό.

We now have some news on the 18,000 year old #wolf or #dog puppy.

Genome analyses shows it's a male. So we asked our Russian colleagues to name it...

Thus, the name of the puppy is Dogor!

Dogor is a Yakutian word for "friend", which seems very suitable. pic.twitter.com/epIz8mEpVW

— Centre for Palaeogenetics (@CpgSthlm) November 25, 2019