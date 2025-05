Η Eurovision 2025 ολοκληρώθηκε στη Βασιλεία της Ελβετίας με έναν από τους πιο συναρπαστικούς και πολυσυζητημένους τελικούς των τελευταίων ετών. Ο φετινός διαγωνισμός χαρακτηρίστηκε από υψηλό μουσικό επίπεδο, έντονες συγκινήσεις, αλλά και πολιτικές εντάσεις που σημάδεψαν τη διοργάνωση. Παρακάτω θα βρείτε μια πλήρη ανάλυση για τα αποτελέσματα της Eurovision, τον νικητή, τις εμφανίσεις που ξεχώρισαν, τη θέση της Ελλάδας και το παρασκήνιο του τελικού.

Ο Νικητής της Eurovision 2025: Αυστρία

Η Αυστρία κατέκτησε την πρώτη θέση με τον 24χρονο JJ (Johannes Pietsch) και το τραγούδι “Wasted Love”, ένα κομμάτι που συνδύασε λυρικά στοιχεία με σύγχρονες ηλεκτρονικές επιρροές, εντυπωσιάζοντας κοινό και κριτικές επιτροπές. Η σκηνική του παρουσία χαρακτηρίστηκε από συναισθηματική ένταση και θεατρικότητα, ενώ η φωνητική του ικανότητα ξεχώρισε ανάμεσα στις συμμετοχές. Ο JJ, με καταγωγή από Αυστρία και Φιλιππίνες, εκπαιδευμένος στην Κρατική Όπερα της Βιέννης, απέσπασε 436 βαθμούς, κατακτώντας την κορυφή μετά από μια δραματική ανατροπή στην ψηφοφορία του κοινού.

«Love is the strongest force in the world, let’s spread more love», δήλωσε συγκινημένος ο JJ παραλαμβάνοντας το τρόπαιο της Eurovision.

Τα πλήρη αποτελέσματα του τελικού της Eurovision 2025

Ακολουθεί ο αναλυτικός πίνακας με τη βαθμολογία και τη θέση κάθε χώρας στον τελικό:

Θέση Χώρα Καλλιτέχνης Τραγούδι Βαθμοί 1 Αυστρία JJ Wasted Love 436 2 Ισραήλ Yuval Raphael New Day Will Rise 357 3 Εσθονία Tommy Cash Espresso Macchiato 356 4 Σουηδία KAJ Bara Bada Bastu 321 5 Ιταλία Lucio Corsi Volevo essere un duro 256 6 Ελλάδα Klavdia Αστερομάτα 231 7 Γαλλία Louane Maman 230 8 Αλβανία Shkodra Elektronike Zjerm 218 9 Ουκρανία Ziferblat Bird of Pray 218 10 Ελβετία Zoë Më Voyage 214 11 Φινλανδία Erika Vikman Ich komme 196 12 Ολλανδία Claude C’est la vie 175 13 Λετονία Tautumeitas Bur man laimi 158 14 Πολωνία Justyna Steczkowska Gaja 156 15 Γερμανία Abor & Tynna Baller 151 16 Λιθουανία Katarsis Tavo akys 96 17 Μάλτα Miriana Conte Serving 91 18 Νορβηγία Kyle Alessandro Lighter 89 19 Ην. Βασίλειο Remember Monday What The Hell Just Happened? 88 20 Αρμενία PARG Survivor 72 21 Πορτογαλία NAPA Deslocado 50 22 Λουξεμβούργο Laura Thorn La poupée monte le son 47 23 Δανία Sissal Hallucination 47 24 Ισπανία Melody Esa diva 37 25 Ισλανδία VÆB Róa 33 26 Άγιος Μαρίνος Gabry Ponte Tutta l’Italia 27

Η θέση της Ελλάδας στη Eurovision 2025

Η Ελλάδα με την Κλαυδία και το τραγούδι «Αστερομάτα» κατέκτησε την 6η θέση, σημειώνοντας το καλύτερο αποτέλεσμα της χώρας τα τελευταία χρόνια7. Η ερμηνεία της Κλαυδίας, με έντονα ελληνικά στοιχεία και συναισθηματική φόρτιση, απέσπασε θετικά σχόλια και ενθουσίασε τόσο το κοινό όσο και τις επιτροπές.

Η ίδια δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Ένιωσα νικήτρια. Το όνειρό μου ήταν η πέμπτη θέση, αλλά και η έκτη είναι εξίσου απίστευτη. Το κάναμε μαζί και είμαι αιώνια ευγνώμων σε όσους με στήριξαν».

Η επιτυχία της Κλαυδίας γέμισε υπερηφάνεια τους Έλληνες και την ανέδειξε ως ανερχόμενο αστέρι της ευρωπαϊκής μουσικής σκηνής.

Πώς ψήφισε η ελληνική επιτροπή

Η ελληνική κριτική επιτροπή στη Eurovision 2025 έδωσε το 12άρι της στη Γαλλία, ενώ το κοινό ψήφισε με 12 βαθμούς την Αλβανία. Συνολικά, η Ελλάδα συγκέντρωσε 231 βαθμούς (105 από τις επιτροπές και 126 από το televoting) και κατέλαβε την 6η θέση, ισοφαρίζοντας την καλύτερη της επίδοση από το 2013.

Η επιτροπή έδωσε επίσης 10 βαθμούς στην Αυστρία, 8 στην Ολλανδία και 7 στη Σουηδία, ενώ το κοινό προτίμησε ψηλά την Αλβανία, την Εσθονία και το Ισραήλ. Η διαφοροποίηση ανάμεσα στις ψήφους της επιτροπής και του κοινού δείχνει τη διαφορετική προσέγγιση: οι επαγγελματίες αξιολόγησαν περισσότερο την τεχνική και την πρωτοτυπία, ενώ το κοινό επηρεάστηκε από τη σκηνική παρουσία και το συναίσθημα.

Αυτή η ισορροπία βοήθησε την Ελλάδα να πετύχει μια εξαιρετική θέση στον τελικό της Eurovision 2025. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το θέμα εδώ.

Αναλυτικά τα highlights του τελικού

Αυστρία : Ο JJ παρουσίασε ένα εντυπωσιακό pop-opera show πάνω σε μια μικρή βάρκα, με LED καταιγίδες να τον περιβάλλουν.

: Ο JJ παρουσίασε ένα εντυπωσιακό pop-opera show πάνω σε μια μικρή βάρκα, με LED καταιγίδες να τον περιβάλλουν. Ισραήλ : Η Yuval Raphael, επιζήσασα του φεστιβάλ Nova, συγκίνησε με το “New Day Will Rise”, κατακτώντας τη 2η θέση και την πρωτιά στο televoting. Η συμμετοχή της Ισραήλ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και διαδηλώσεις εντός κι εκτός αρένας.

: Η Yuval Raphael, επιζήσασα του φεστιβάλ Nova, συγκίνησε με το “New Day Will Rise”, κατακτώντας τη 2η θέση και την πρωτιά στο televoting. Η συμμετοχή της Ισραήλ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και διαδηλώσεις εντός κι εκτός αρένας. Σουηδία : Οι KAJ, το πρώτο φινλανδικό συγκρότημα που εκπροσώπησε τη Σουηδία, ξεχώρισαν με το σουηδόφωνο “Bara Bada Bastu” και κατέκτησαν την 4η θέση.

: Οι KAJ, το πρώτο φινλανδικό συγκρότημα που εκπροσώπησε τη Σουηδία, ξεχώρισαν με το σουηδόφωνο “Bara Bada Bastu” και κατέκτησαν την 4η θέση. Ηνωμένο Βασίλειο : Οι Remember Monday, το πρώτο βρετανικό girl group στη Eurovision από το 1999, έλαβαν 88 βαθμούς (μόνο από τις επιτροπές) και κατέληξαν στην 19η θέση, λαμβάνοντας “nul points” από το κοινό για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

: Οι Remember Monday, το πρώτο βρετανικό girl group στη Eurovision από το 1999, έλαβαν 88 βαθμούς (μόνο από τις επιτροπές) και κατέληξαν στην 19η θέση, λαμβάνοντας “nul points” από το κοινό για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ιταλία: Ο Lucio Corsi εντυπωσίασε με το “Volevo essere un duro”, μια μπαλάντα με ρετρό αισθητική.

Πολιτικές εντάσεις και παρασκήνιο

Η φετινή Eurovision διεξήχθη υπό τη σκιά έντονων διαδηλώσεων για τη συμμετοχή του Ισραήλ, λόγω του πολέμου στη Γάζα. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της Yuval Raphael, διαδηλωτές προσπάθησαν να εισβάλουν στη σκηνή και εκτόξευσαν μπογιά, χωρίς να τραυματιστεί κανείς και χωρίς να διακοπεί η εμφάνιση. Παράλληλα, η ισπανική τηλεόραση μετέδωσε μήνυμα υπέρ της Παλαιστίνης, ενώ έξω από το στάδιο πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις και συγκρούσεις με την αστυνομία.

Πώς επηρεάστηκε η ψηφοφορία από τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις

Η ψηφοφορία στη Eurovision 2025 επηρεάστηκε σε σημαντικό βαθμό από τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις, κυρίως λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ εν μέσω πολεμικής σύγκρουσης στη Γάζα. Η παρουσία της ισραηλινής εκπροσώπου Yuval Raphael προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και διαδηλώσεις τόσο έξω από τον χώρο διεξαγωγής του διαγωνισμού στη Βασιλεία όσο και εντός της αρένας, όπου διαδηλωτές προσπάθησαν να εισβάλουν στη σκηνή και εκτόξευσαν μπογιά προς το τεχνικό προσωπικό.

Αυτές οι εντάσεις δημιούργησαν ένα φορτισμένο κλίμα που επηρέασε την αντίληψη και την ψυχολογία του κοινού και πιθανώς την ψηφοφορία, καθώς το κοινό και οι επιτροπές κλήθηκαν να αξιολογήσουν όχι μόνο το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα αλλά και το πολιτικό πλαίσιο. Η υποστήριξη που έλαβε το Ισραήλ, παρά τις αντιδράσεις, ήταν ισχυρή, με την Yuval Raphael να κατακτά τη δεύτερη θέση, κυρίως χάρη στο televoting.

Παράλληλα, η ψηφοφορία επηρεάστηκε και από κοινωνικούς παράγοντες όπως η ηλικία και οι πολιτικές πεποιθήσεις των ψηφοφόρων, που σύμφωνα με έρευνες για εκλογικές συμπεριφορές, διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές τους. Οι νεότερες γενιές τείνουν να είναι πιο ευαίσθητες σε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, γεγονός που μπορεί να έχει παίξει ρόλο στην ανταπόκριση απέναντι σε συμμετοχές με πολιτικό ή κοινωνικό μήνυμα1.

Επιπλέον, η ψηφιακή εποχή και η χρήση ηλεκτρονικών μέσων ψηφοφορίας αλλά και η ευρεία διάδοση πληροφοριών μέσω social media επηρεάζουν την εκλογική συμπεριφορά, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου τα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα γίνονται πιο άμεσα και έντονα αντιληπτά από το κοινό.

Συνολικά, η Eurovision 2025 δεν ήταν απλά ένας μουσικός διαγωνισμός αλλά και ένας καθρέφτης των τρεχουσών κοινωνικοπολιτικών εξελίξεων, με τις πολιτικές εντάσεις να διαμορφώνουν σε σημαντικό βαθμό το κλίμα και την ψηφοφορία του κοινού και των επιτροπών.

Συμπεράσματα