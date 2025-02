Αρκετά πλούσια η νέα κινηματογραφική εβδομάδα που ξεκινά, όμως, από τις πρεμιέρες σίγουρα ξεχωρίζει το «The Last Showgirl» με την Πάμελα Άντερσον στον ρόλο της καριέρας της. Στην πιο ώριμη φάση της ζωής της, η ηθοποιός χαρίζει μια εξαιρετική δραματική ερμηνεία και όχι άδικα, ήταν υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα.

Στις υπόλοιπες ταινίες που έρχονται σήμερα στις ελληνικές αίθουσες, ξεχωρίζει και το «Κορίτσι με τη βελόνα», που θα σας καθηλώσει μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Να υπενθυμίσουμε πως την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου -μέχρι στιγμής – πολλοί κινηματογράφοι έχουν δηλώσει πως θα συμμετάσχουν στην απεργία για τα 2 χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

The Last Showgirl

Σκηνοθεσία: Τζία Κόπολα

Σενάριο: Κέιτ Γκέρστεν

Πρωταγωνιστούν: Πάμελα Αντερσον, Κίρναν Σίπκα, Μπρέντα Σονγκ, Μπίλι Λουρντ, Ντέιβ Μπαουτίστα, Τζέιμι Λι Κέρτις

Διάρκεια: 87 λεπτά

Διανομή: Feelgood

Η υπόθεση

Η Shelly, μια έμπειρη χορεύτρια, πρέπει να σχεδιάσει το μέλλον της, όταν η παράστασή της κατεβαίνει απότομα μετά από 30 χρόνια. Ως μητέρα, προσπαθεί να αποκαταστήσει την αποξενωμένη σχέση με την κόρη της, η οποία συχνά έμπαινε σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με την επαγγελματική της οικογένεια.

Σκηνοθεσία: Μάγκνους φαν Χορν

Σενάριο: Μάγκνους φον Χορν, Λίνε Λάνγκεμπεκ

Πρωταγωνιστούν: Βικ Κάρμεν Σόνε, Τρίνε Ντίρχολμ, Μπεσίρ Ζετσίρι, Άβο Νοξ Μάρτιν, Γιοαχίμ Φιέλστρουπ, Τέσα Χόντερ

Διάρκεια: 115 λεπτά

Διανομή: Weird Wave

Η υπόθεση

Λίγο πριν το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η Καρολίνε προσπαθεί να επιβιώσει σε μια Δανία που θυμίζει γοτθικό εφιάλτη. Αντιμετωπίζει τη μοναξιά και την απελπισία, καθώς ο άντρας της δεν επιστρέφει από το μέτωπο και η ίδια βρίσκεται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Στην αναζήτησή της για μια καλύτερη ζωή, η γνωριμία της με τη Ντάγκμαρ, μια γυναίκα που θα τη βοηθήσει να βρει ανάδοχη οικογένεια για το μωρό της, αποδεικνύεται καθοριστική αφού στο πλευρό της αποφασιστικής αυτής γυναίκας η Καρολίνε θα αποκτήσει μια οικογένεια, μια μητέρα, μια σύντροφο και κυρίως τη γυναικεία αλληλεγγύη που θα την βοηθήσει να αναδυθεί μέσα από τις στάχτες του παλιού κόσμου ως μια νέα ανεξάρτητη γυναίκα.

Λούλα LeBlanc

Σκηνοθεσία: Στέργιος Πάσχος

Σενάριο: Στέργιος Πάσχος

Πρωταγωνιστούν: Θανάσης Παπαγεωργίου, Μισέλ Βάλεϊ, Δανάη Νίλσεν, Eλενα Τοπαλίδου, Τάκης Βαμβακίδης, Μαρία Κοραχάη, Γιώργος Ζιάκας

Διάρκεια: 96 λεπτά

Η υπόθεση

26 Σεπτεμβρίου 1999

Ο Αλέκος είναι νεκρός. Η έφηβη εγγονή του, Μαργαρίτα, αρνείται πεισματικά να πάει στην κηδεία και εκμεταλλεύεται την απουσία των γονιών της για να οργανώσει ένα αυτοσχέδιο πάρτι στο σπίτι.

Τρεις μέρες πριν

Χωρίς να γνωρίζει πως πρόκειται για το τελευταίο του βράδυ, ο Αλέκος παρευρίσκεται σε μια συγκέντρωση παλιών φίλων με αφορμή τα γενέθλια της Λούλας, του πρώτου του έρωτα, η οποία τώρα πάσχει από άνοια.

Σκηνοθεσία: Νικ Χαμ

Σενάριο: Νικ Χαμ

Ηθοποιοί: Κλάις Μπανγκ, Γκολσίφτε Φαραχανί, Κόνορ Σουίντελς, Γιόνα Χάουερ Κινγκ, Ρέιφ Σπολ, Τζόναθαν Πράις, Μπεν Κίνγκσλεϊ

Διάρκεια: 133’

Διανομή: The Film Group

Η υπόθεση

Καθώς τα έθνη της μεσαιωνικής Ευρώπης συγκρούονται για την κυριαρχία, η Αυστριακή Αυτοκρατορία εξαπολύει μια εκστρατεία για να υποτάξει την ελεύθερη Ελβετία. Η βαναυσότητα των επίδοξων κατακτητών απέναντι στο χωριό και την οικογένεια του, ωθούν τον φιλήσυχο χωρικό και δεινό τοξοβόλο Γουλιέλμο Τέλλο στα όριά του. Εξοπλισμένος με τη φλόγα της οργής και τη βαλλίστρα του, μετατρέπεται σε θρύλο, εμπνέοντας ένα ολόκληρο έθνος να αντισταθεί στον εισβολέα και να διεκδικήσει την ελευθερία του.

H Τζούλι μένει σιωπηλή

Σκηνοθεσία: Λεονάρντο βαν Ντάιλ

Σενάριο: Λεονάρντο βαν Ντάιλ, Ρουθ Μπεκάρτ

Πρωταγωνιστούν: Τέσα βαν ντεν Μπρουκ, Γκρέις Μπιό, Αλίσα Λορέτ, Ρουθ Μπεκάρτ, Κουέν Ντε Μπάου, Πιερ Ζερβέ, Κλερ Μπονσόν, Λοράν Καρόν

Διάρκεια: 100 λεπτά

Διανομή: One From The Heart

Η υπόθεση

Η ζωή της Τζούλι, του πλέον ελπιδοφόρου ταλέντου μιας κορυφαίας ακαδημίας τένις του Βελγίου, περιστρέφεται γύρω από το άθλημα στο οποίο έχει αφοσιωθεί από παιδί. Ωστόσο, η καθημερινότητα στις τάξεις του συλλόγου κλονίζεται από την είδηση της αυτοκτονίας μιας νεαρής αθλήτριας. Μόλις ο προπονητής της Τζούλι βρεθεί στο στόχαστρο των Αρχών και τεθεί εκτός ακαδημίας με συνοπτικές διαδικασίες, όλα τα μέλη του κλαμπ ενθαρρύνονται να βγουν μπροστά και να μιλήσουν. Όμως η Τζούλι μένει σιωπηλή…

Βιττόρια

Σκηνοθεσία: Αλεσάντρο Κασιγκόλι, Κέισι Κάουφμαν

Σενάριο: Αλεσάντρο Κασιγκόλι, Κέισι Κάουφμαν

Πρωταγωνιστούν: Άννα Αμάτο, Μαριλένα Αμάτο, Νίνα Λορέντσα Τσιάνο, Τζενάρο Σκαρίκα, Βιντσέντσο Σκαρίκα

Διάρκεια: 99 λεπτά

Διανομή: Filmtrade

Η υπόθεση

Μια κομμώτρια από τη Νάπολη, με τρεις αγαπημένους γιους και έναν αφοσιωμένο σύζυγο, ρισκάρει τα πάντα για να κυνηγήσει το όνειρό της να αποκτήσει μια κόρη, πιστεύοντας ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος να νιώσει ευτυχία και ολοκλήρωση.

Μυστικό Δίκτυο

Σκηνοθεσία: Μάικλ Πόλις

Σενάριο: Αλεξάντερ Βέσα

Πρωταγωνιστούν: Σκοτ Ιστγουντ, Σιλβέστερ Σταλόνε, Γουίλα Φιτζέραλντ, Μάικ Κόλτερ, Ιζις Βαλβέρντε, Ντ. Β. Μόφετ

Διάρκεια: 95 λεπτά

Διανομή: Spentzos Film

Η υπόθεση

Ένα ζευγάρι αδίστακτων κατασκόπων αποφασίζει να βγει εκτός δικτύου, να παντρευτεί και να ζήσει μια άλλη ζωή. Κάποια στιγμή όμως, θα δεχτούν επίθεση στο απομακρυσμένο καταφύγιο τους στο δάσος, από διάφορες υπηρεσίες πληροφοριών που αναζητούν έναν κλεμμένο σκληρό δίσκο.

Τελευταία Ανάσα

Σκηνοθεσία: Αλεξ Πάρκινσον

Σενάριο: Μίτσελ ΛαΦορτούν, Aλεξ Πάρκινσον, Ντέιβιντ Μπρουκς

Πρωταγωνιστούν: Γούντι Χάρελσον, Σίμου Λιου, Φιν Κόουλ, Κλιφ Κέρτις

Διάρκεια: 96 λεπτά

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

Η ιστορία μιας ομάδας έμπειρων δυτών που παλεύουν με τα μανιασμένα κύματα για να σώσουν τον σύντροφό τους που έχει παγιδευτεί εκατοντάδες πόδια κάτω από την επιφάνεια του ωκεανού.

Το Νησί της Αφροδίτης

Σκηνοθεσία: Γιώργος Σκαλενάκης

Σενάριο: Αλέξης Πάρνης

Πρωταγωνιστούν: Κατίνα Παξινού, Ζωρζ Σαρρή, Αν Λόνμπεργκ, Αγγελος Αντωνόπουλος, Σταύρος Ξενίδης, Κώστας Καστανάς, Κώστας Μεσσάρης

Διάρκεια: 95 λεπτά

Διανομή: New Star

Η υπόθεση

Μια ομάδα που αγωνίζεται για την ελευθερία του νησιού αποφασίζει να δράσει και να προξενήσει ζημιά στους κατακτητές. Στην απόπειρά τους αυτή συλλαμβάνεται και οδηγείται στις φυλακές ο αρχηγός τους. Τον κατηγορούν για «τρομοκρατία» και του έχουν δώσει λίγες μέρες καιρό πριν τον οδηγήσουν στην κρεμάλα. Η μητέρα του που αγωνίζεται κι αυτή για την ελευθερία του νησιού και του υιού της, προσπαθεί να πείσει τους κατακτητές να αναθεωρήσουν. Έρχεται σε επαφή με μια λαίδη που μόλις έχει φτάσει στο νησί και της ζητά να παρέμβει για την απελευθέρωση του μονάκριβου υιού της, αυτή όμως δε δέχεται ούτε να της μιλήσει… και τότε το μητρικό ένστικτο καταστρώνει ένα παράτολμο σχέδιο…

Τετράποδες Αποστολές

Σκηνοθεσία: Κέβιν Ντόνοβαν, Γκότφριντ Ρουτ

Σενάριο: Τζέισα Σι. Μπίσοπ, Μπρους Α. Τέιλορ, Κέλι Πίτερς

Με τις φωνές των: Κλερ Αλαν, Κόρι Ντόραν, Μπιλ Νάι, Σούζαν Σαράντον, Αλίσια Σίλβερστοουν, Ντάνι Τρέχο, Μπρουκ Σιλντς, Αλ Φράνκεν, Μπιάνκα Αλόνγκι

Διάρκεια: 87 λεπτά

Διανομή: Rosebud.21

Η υπόθεση

Μαλώνουν σαν το σκύλο και τη γάτα αλλά σε αυτή την αποστολή θα πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους! Η Gracie είναι μια σνομπ, καθαρόαιμη σκυλίτσα που θεωρεί τον εαυτό της «Best in Show», ενώ ο Pedro είναι ένας θρασύδειλος γάτος διάσωσης, που προτιμά το δείπνο του φρέσκο ​​από τα σκουπίδια.