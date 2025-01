Ντοκιμαντέρ, συγκινητικές ιστορίες, περιπέτειες και μία παιδική είναι στις νέες ταινίες της δεύτερης εβδομάδας του νέου χρόνου. Σήμερα στις κινηματογραφικές αίθουσες κάνουν πρεμιέρα έξι φιλμ, ιδιαίτερα αλλά και όχι, που θα τραβήξουν την προσοχή σας.

Ξεχωρίζουν σίγουρα οι δύο ελληνικές παραγωγές, «Ο Κόκκινος Δάσκαλος» και το «Return of the Creeps», αλλά και οι ιρανικές «Το αγαπημένο μυ γλυκό» και «Ταμάμι». Για τους φαν της δράσης έχουμε την επιστροφή του Σιλβέστερ Σταλόνε και για τους μικρούς θεατές τη «Βασίλισσα του χιονιού».

Σκηνοθεσία: Μάριαμ Μογκαντάμ, Μπεχτάς Σαανέχα

Σενάριο: Μάριαμ Μογκαντάμ, Μπεχτάς Σαανέχα

Μουσική: Χένρικ Νάγκι

Πρωταγωνιστούν: Λίλι Φαραντπούρ, Εσμάιλ Μεχράμπι

Διάρκεια: 97 λεπτά

Διανομή: Weird Wave

Η υπόθεση

Η εβδομηντάχρονη Μαχίν ζει μόνη στην Τεχεράνη από τότε που έμεινε χήρα και η κόρη της μετανάστευσε στην Ευρώπη μαζί με τα εγγόνια της, δραπετεύοντας από το αφιλόξενο ιρανικό καθεστώς. Μία μέρα όμως, η ερωτική της ζωή θα αποκτήσει νέα πνοή, και η καρδιά, μαζί με το σπίτι της, θα ανοίξουν και πάλι για έναν άνδρα. Το αναπάντεχο φλερτ τους θα εξελιχτεί σε ένα βράδυ που από κάθε άποψη θα μείνει αξέχαστο.

Σκηνοθεσία: Ζαρ Αμίρ-Εμπραχίμι, Γκι Νατίβ

Σενάριο: Ελάμ Ερφάνι, Γκάι Νατίβ

Μουσική: Ντάσα Νταουενχάουερ

Πρωταγωνιστούν: Αριέν Μαντί, Ζαρ Αμίρ-Εμπραχίμι, Τζέιμι Ρέι Νιούμαν, Ναντίν Μάρσαλ, Λιρ Κατς

Διάρκεια: 105 λεπτά

Διανομή: Cinobo

Η υπόθεση

Κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Τζούντο, η ιρανή αθλήτρια Λέιλα και η προπονήτριά της Μαριάμ λαμβάνουν ένα τελεσίγραφο από την κυβέρνηση που διατάσσει τη Λέιλα να προσποιηθεί έναν τραυματισμό και να χάσει. Με την ίδια και την οικογένεια της να κινδυνεύουν, η Λέιλα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα τεράστιο δίλημμα: να συμμορφωθεί με το καθεστώς όπως επιμένει η προπονήτριά της ή να συνεχίσει να αγωνίζεται.

Η Μεγάλη Ληστεία

Σκηνοθεσία: Τζάστιν Ράουτ

Σενάριο: Κόρι Τοντ Χιουζ, Αντριαν Σπέκερτ

Μουσική: Γιαγκμούρ Καπλάν

Πρωταγωνιστούν: Σιλβέστερ Σταλόνε, Τζέισον Πάτρικ, Τζος Γουίγκινς, Ντας Μίχοκ

Διάρκεια: 89 λεπτά

Διανομή: Spentzos Film

Η υπόθεση

Πατέρας και γιος που εργάζονται ως φύλακες σε μια εταιρεία θωρακισμένων φορτηγών έχουν μια συνηθισμένη μέρα στο δρόμο, ώσπου έρχονται αντιμέτωποι με μία ομάδα επίδοξων ληστών με επικεφαλής τον Σιλβέστερ Σταλόνε. Ενώ βρίσκονται σε μια γέφυρα και με το φορτηγό να ανατρέπεται, βρίσκονται παγιδευμένοι μέσα σε αυτό. Τώρα πρέπει να καταστρώσουν ένα σχέδιο για να δραπετεύσουν και να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους.

O Κόκκινος Δάσκαλος

Σκηνοθεσία: Στέλιος Χαραλαμπόπουλος

Σενάριο: Στέλιος Χαραλαμπόπουλος

Μουσική: Πλάτων Ανδριτσάκης

Διάρκεια: 100 λεπτά

Διανομή: Periplus Films

Η υπόθεση

Δύο πολιτικές δίκες και εκτελέσεις έχουν αφήσει ανεξίτηλο ίχνος στη μετεμφυλιακή Ελλάδα. Η δίκη του Νίκου Μπελογιάννη και η δίκη του Νίκου Πλουμπίδη. O Πλουμπίδης, όμως, έφυγε μόνος, συκοφαντημένος από εχθρούς και φίλους, ατιμασμένος. Το προσωπικό δράμα και το συλλογικό πεπρωμένο συνδιαμορφώνουν αυτόν τον προμηθεϊκό ήρωα που φαίνεται να πηγάζει κατ’ ευθείαν από αρχαία τραγωδία.

Return of the Creeps

Σκηνοθεσία: Νίκος Χαντζής

Σενάριο: Νίκος Χαντζής

Μουσική: Angelo & His Egos, Art Of Parties, Clown, Cpt Nefos Headleaders, Metro Decay, Rehearsed Dreams, The Reporters, South Of No North Villa 21, The Vyllies, Yell-O-Yell

Πρωταγωνιστούν: Γιάννης-Λυσίας Αναστασόπουλος, Ηλίας Αναστασόπουλος, Φρανκ Βακούλας Δημήτρης Βασιλάκης, Παντελής Βασιλάκης Μπάμπης Δαλίδης, Αιμίλιος Κατσούρης, Γιώργος Κουλούρης, Γιάννης Μανιάτης, Χρήστος Μανωλίτσης, Ακης Μπογιατζής, Δημήτρης Μπούρας

Διανομή: New Star

Η υπόθεση

Αθήνα 1982. Κάπου ανάμεσα στην Κυψέλη, τα Πατήσια και τα Εξάρχεια, γεννήθηκε η Creep Records.

Στα τέσσερα χρόνια λειτουργίας της, η Creep Records παρουσίασε μερικά από τα σημαντικότερα συγκροτήματα του ελληνικού Νέου Κύματος, Post Punk και Dark Wave σκηνής στο ρόστερ της. Η Creep κυκλοφόρησε μια σειρά από εμβληματικούς δίσκους που είναι, μέχρι σήμερα, μουσικά έργα ανεκτίμητης συναισθηματικής αξίας. Ένα ντοκιμαντέρ για ένα από τα πρώτα και πιο ανεξάρτητες δισκογραφικές εταιρείες με επιρροή στην Ελλάδα, η οποία έδωσε καταφύγιο σε αρκετές underground μπάντες της δεκαετίας του ’80, όπως οι Yell-o-Yell και πολλές άλλες. Εκτός από τις προσωπικές αφηγήσεις του ιδρυτή της Creep Records Μπάμπη Δαλίδη, στην ταινία συμμετέχουν επίσης μέλη των συγκροτημάτων που ηχογράφησαν με την εταιρεία, όπως οι Angelo & His Egos, Art Of Parties, Clown, Cpt Nefos, Headleaders, Metro Decay, Rehearsed Dreams, The Reporters, South Of No North, Villa 21 & The Vyllies.

Η Βασίλισσα του Χιονιού και το Παγωμένο Βασίλειο

Σκηνοθεσία: Αλεξέι Τσιτσιλίν, Αντρέι Κορένκοφ

Σενάριο: Αλεξέι Ζαμίσλοφ, Αλεξέι Τσιτσιλίν, Βλαντιμίρ Νικολάεφ, Αντρέι Κορένκοφ

Μουσική: Αλεξάντρ Λεσερτισέρ, Μαρκ Ουίλοτ

Με τις φωνές των: Στα ελληνικά ακούγονται: Χρήστος Λαγκούσης, Μαριλένα Λιακοπούλου, Τάσος Νταπαντάς, Μυρτώ Ναούμ, Κώστας Αποστολίδης

Διάρκεια: 75 λεπτά

Διανομή: Rosebud.21

Η υπόθεση

Η Βασίλισσα του Χιονιού, η μοχθηρή ηρωίδα του ομώνυμου παραμυθιού του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν ζει με την κόρη της Άιλα, στο μαγικό Παγωμένο Βασίλειο. Από μια επιπολαιότητα της στιγμής, η Άιλα απελευθερώνει τα Πνεύματα του Πάγου, τα οποία υπό τις οδηγίες του παντοδύναμου Πνεύματος του Βορρά, φιλοδοξούν να περάσουν τη μαγική πύλη και να παγώσουν όλο τον κόσμο. Η Βασίλισσα του Χιονιού προκειμένου να φυλακίσει για πάντα τα Πνεύματα του Πάγου και να σώσει την ανθρωπότητα και το βασίλειό της, στέλνει την Άιλα να ζητήσει τη βοήθεια του Κάι και της Γκέρντα. Οι δύο ήρωες, που σπεύδουν να βοηθήσουν, παρασύρουν μαζί τους στον δρόμο της περιπέτειας την πειρατίνα Αλφίντα και τη νεράιδα των λουλουδιών Ίριδα. Στην μεγάλη παρέα προστίθενται αυτή τη φορά και τρία χαρούμενα τρολ που φυλάνε τη μαγική πύλη… Όλοι μαζί ενωμένοι δίνουν την υπέρτατη μάχη κατά των Πνευμάτων του Πάγου, με μπόλικο θάρρος, αυτοθυσία και ασφαλώς τις μαγικές τους δυνάμεις…