«Αν ο Ντοστογιέφσκι ήταν σκηνοθέτης που έλεγε την ιστορία του, θα έμοιαζε πολύ με αυτή τη μεγάλη απόδειξη ότι οι άνδρες δεν είναι αδέρφια. Το Fires on the Plain είναι μια εμμονική, αδυσώπητη κραυγή πάθους και αηδίας. Το θέμα είναι ένας σύγχρονος άνθρωπος ως κανίβαλος, και μετά από λίγα λεπτά στο Fires on the Plain, αυτό το αντικείμενο δεν φαίνεται καθόλου παράξενο ή άβολο: φαίνεται, μάλλον, να είναι βασικό. Όταν η βία μεταφέρεται στα άκρα του σύγχρονου πολέμου, ο κανιβαλισμός μπορεί να φαίνεται ότι είναι η απόλυτη αλήθεια. Τι μπορεί να πει κανείς για ένα έργο τόσο έντονα αισθητό και τόσο έντονα αποτυπωμένο, που μετατρέπει την οργή σε ομορφιά;» – Pauline Kael.

Αυτή είναι μία από τις δεκάδες κριτικές που γράφτηκαν για το αντιπολεμικό έπος του Κον Ιτσικάουα που πρωτοκυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες το 1959 κι έκτοτε παραμένει δραματικά επίκαιρο μέχρι και σήμερα, υπενθυμίζοντας τη φρικτή πραγματικότητα του πολέμου. Το Fires on the Plain – δεν είναι υπερβολή – είναι μία από τις μεγαλύτερες αντιπολεμικές ταινίες που δημιουργήθηκαν ποτέ. Μια ανησυχητική, αλλά κινηματογραφικά συναρπαστική εμπειρία βασισμένη στο μυθιστόρημα του Shohei Ooka, που έρχεται στην Ελλάδα για πρώτη φορά σε εμπορική διανομή και σε Digital 4K Restoration από τη New Star.

Η σύνοψη

Αρνούμενος τη νοσοκομειακή περίθαλψη για φυματίωση και διωγμένος στο άγνωστο, ο στρατιώτης Ταμούρα ταξιδεύει σε ένα άγνωστο τοπίο των Φιλιππίνων, συναντώντας μια ολοένα και πιο εξευτελισμένη διατομή στρατιωτών του Αυτοκρατορικού Στρατού, που τελικά ενδίδουν στην πιο τρομακτική λαχτάρα όλων.

Ένα αγωνιώδες πορτρέτο απελπισμένων ιαπώνων στρατιωτών που έχουν εγκλωβιστεί σε μια παράξενη γη κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το Fires on the Plain του Kon Ichikawa είναι μια συναρπαστική κατάβαση στην ψυχολογική και σωματική λήθη.

Φρικιαστικό, αλλά ποιητικό, το Fires on the Plain είναι ένα από τα πιο δυνατά έργα ενός από τους πιο ευέλικτους κινηματογραφιστές του ιαπωνικού κινηματογράφου.

Ποιος είναι ο Κον Ιτσικάουα

Γεννήθηκε το 1915 και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες της Ιαπωνίας. Επηρεασμένος βαθιά από τον Γουόλτ Ντίσνει ξεκίνησε την κινηματογραφική του καριέρα ως καρτουνίστας (Η κόρη του ναού Ντόζο, 1945) κι αυτή η επιρροή είναι εμφανής στην επιδέξια χρήση του στην ευρεία οθόνη. Στη συνέχεια όμως ειδικεύθηκε στο μελόδραμα (365 νύχτες, 1948) και στη σατιρική κωμωδία που τον επέβαλαν ως ένα γιαπωνέζο Φρανκ Κάπρα (Γαμήλιο εμβατήριο, Η μπλε

επανάσταση).

Στα μέσα του ’50 στρέφεται στη μεταφορά γνωστών λογοτεχνικών έργων (Η Καρδιά, Φωτιές στις πεδιάδες, Κάγκι). Στη Δύση γίνεται γνωστός με την Άρπα της Βιρμανίας, την Εκδίκηση ενός Ηθοποιού (1963) και την Ολυμπιάδα του Τόκιο (1965). Σημειωτέον ότι μέχρι το 1965 στενός συνεργάτης του ήταν η σύζυγός του, σεναριογράφος Νάτιο Βάντα, με την οποία ο Ιτσικάουα δημιούργησε τις καλύτερες ταινίες της καριέρας του.

Εν συνεχεία, ο Ιτσικάουα αρχίζει να γυρνά κυρίως εμπορικές ταινίας (Η Οικογένεια Ινουγκάμι) ενώ το 1985 γύρισε ένα ρημέικ της Άρπας της Βιρμανίας. Συνέχισε να σκηνοθετεί ως τα βαθιά του γεράματα, μέχρι και δύο χρόνια πριν από το θάνατό του.

Γενικά, στην πλούσια καριέρα του, ο Ιτσικάουα έδειξε ότι είναι σε θέση να προσφύγει σε ένα πλατύ, πολυσυλλεκτικό κοινό, χωρίς να διακυβεύεται η καλλιτεχνία του. Εξ’ ου και η μεγάλη του επιτυχία, τόσο εντός όσο και εκτός ιαπωνικών συνόρων.

Πληροφορίες

Σκηνοθεσία: Kon Ichikawa

Σενάριο: Natto Wada βασισμένο στο μυθιστόρημα του Shohei Ooka

Φωτογραφία: Setsuo Kobayashi

Μουσική: Yasushi Akutagawa

Πρωταγωνιστούν: Eiji Funakoshi, Osamu Takizawa, Micky Curtis, Asao Sano, Masaya Tusukida, Hikaru Hoshi, Mantaro Ushio, Yoshihiro Hamaguchi

Χώρα/Έτος: Ιαπωνία, 1959

Γλώσσα: Japanese Tagalog

Διάρκεια: 104’