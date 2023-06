Η δεύτερη επιλογή ήταν ο Χάρισον Φορντ για την ταινία «Ιντιάνα Τζόουνς», κάτι το οποίο τον έκανε πολύ χαρούμενο. Ο ηθοποιός θυμήθηκε ότι πέρασε από ακρόαση για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο εμβληματικό franchise ταινιών και παραδέχτηκε ότι δεν ήταν η πρώτη επιλογή.

Οι υπεύθυνοι του στούντιο απευθύνθηκαν πρώτα στον Τομ Σέλεκ. «Πώς βρήκα τη δουλειά; Ο Τομ Σέλεκ είχε τον ρόλο, αλλά είχε επίσης την υποχρέωση να γυρίσει μια τηλεοπτική σειρά και δεν μπορούσε να διακόψει το συμβόλαιο» είπε ο Χάρισον Φορντ κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης.

«Έγινα η δεύτερη επιλογή και είμαι πολύ ευγνώμων για τον Τομ. Ευχαριστώ, Τομ, φίλε. Αν ακούς, σ’ ευχαριστώ και πάλι» τόνισε. Εκείνη την εποχή, ο Τομ Σέλεκ πρωταγωνιστούσε στη σειρά «Magnum P.I».

Εκτός από τον Σέλεκ, ο Χάρισον Φορντ θέλησε επίσης να ευχαριστήσει τον Τζορτζ Λούκας. Οι δυο τους είχαν ήδη συνεργαστεί στο «Star Wars» όταν ο σκηνοθέτης έστειλε στον ηθοποιό ένα σενάριο για να το διαβάσει.

«Μου είπε: “Θέλω να το διαβάσεις αμέσως, θέλω να το διαβάσεις σε μια ώρα”. Κάθισα, το διάβασα σε μια ώρα και μου είπε: “Θέλω να πας στο σπίτι του Στίβεν Σπίλμπεργκ και να συζητήσεις μαζί του“», ανέφερε ο ηθοποιός. «Πήγα στο σπίτι του Στίβεν Σπίλμπεργκ, δεν είχα ξανασυναντήσει τον Στίβεν Σπίλμπεργκ. Υποθέτω ότι περίπου μια ώρα αργότερα είχα τον ρόλο» εξήγησε.

Η νέα ταινία της κινηματογραφικής σειράς «Indiana Jones and the Dial of Destiny» θα αρχίσει να προβάλλεται στους κινηματογράφους την Παρασκευή.