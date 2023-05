Δυσάρεστα είναι τα νέα για τους θαυμαστές των σειρών «Euphoria» και «The Last of Us» αφού δεν πρόκειται να επιστρέψουν μέχρι το 2025. Όπως δήλωσε στο Deadline η Francesca Orsi, υπεύθυνη του δραματικού τμήματος του HBO, η 3η σεζόν του Euphoria, όπως και η 2η του The Last of Us, θα καθυστερήσουν να προβληθούν, καθώς η νωρίτερη δυνατή περίοδος πρεμιέρας τους είναι το 2025.

«Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε να γυρίζουμε την 3η σεζόν του Euphoria, άρα η πρεμιέρα της-ιδεατά το 2025-θα αποφασιστεί όταν μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι με τον Sam (Levinson, δημιουργό της σειράς), που αυτή τη στιγμή δεν γράφει το σενάριο αλλά ασχολείται με το post-production κομμάτι του Idol (η νέα σειρά του HBO)» ανέφερε χαρακτηριστικά η Francesca Orsi όπως αναμεταδίδει το lordoftheseries.gr.

Η Orsi φυσικά αναφέρεται στην απεργία των σεναριογράφων στις ΗΠΑ, που έχει πάει πίσω χρονικά πολλές τηλεοπτικές σειρές. Μία από αυτές είναι και το «The White Lotus» και η 3η του σεζόν η οποία θα προβληθεί από το 2024 και μετά.

Σημειώνεται πως η παραγωγή της 2ης σεζόν του House of the Dragon είναι σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να προβληθεί το καλοκαίρι του 2024 ενώ στον «πάγο» μπήκε η δημιουργία του σεναρίου της νέας spinoff σειράς του Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, σύμφωνα με τον George R.R. Martin.