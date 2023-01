H πρεμιέρα του The Last of Us στο ΗΒΟ ήταν γεμάτη από ομοιότητες αλλά και διαφορές από το game της Naughty Dog.

Το Lordoftheseries.gr εντόπισε 5+1 από αυτές και μας τις παρουσιάζει:

2013 στο game, 2023 στη σειρά

Τα γεγονότα του videogame The Last of Us ξεκινούν από το 2013, χρονιά κυκλοφορίας και του videogame. Παράλληλα, το timejump μας πηγαίνει 20 χρόνια μετά, δηλαδή στο 2033. Την ίδια ώρα, στη σειρά τα γεγονότα ξεκινούν το 2003 και στη συνέχεια μεταφερόμαστε στο 2023. Ο συν-δημιουργός της σειράς, Craig Mazin, είχε δηλώσει πως πρότεινε ο ίδιος την αλλαγή αυτή ώστε τα γεγονότα να μοιάζουν πιο αληθινά.

Η κάρτα ευχών, τo ρολόι του Joel και το DVD

Η ευχετήρια κάρτα της Sarah στον Joel είναι ακριβώς ίδια με το game. Ένα πράσινο δεινοσαυράκι είναι το χαρακτηριστικό εξώφυλλο της κάρτας, που βρίσκουμε στη σειρά πάνω στο γραφείο της Sarah. Τα δύο δώρα που κάνει στον μπαμπά τους έχουν ιδιαίτερη σημασία. Το ρολόι είναι πολύ σημαντικό για τον Joel, καθώς βλέπουμε πως το φοράει 20 χρόνια μετά, παρόλο που έχει σπάσει το τζάμι του. Η Sarah στο videogame του κάνει το ίδιο δώρο, απλά η σειρά εμπλουτίζει την συγκεκριμένη ιστορία παρουσιάζοντας μας τον τρόπο με τον οποίο η Sarah έφτασε να επιδιορθώσει το ρολόι. Αναφορικά με το DVD “Curtis and Viper 2”, πρόκειται για μία μικρή λεπτομέρεια που έρχεται από το The Last of Us II, το 2ο game, στο οποίο μαθαίνουμε πως οι ταινίες αυτές είναι οι αγαπημένες του Joel.

Το σπίτι του γείτονα και η ανατροπή του οχήματος

Όταν ο πανικός ξεκινάει, ο Joel, μαζί με τον αδερφό του και την κόρη του, μπαίνουν στο όχημα τους και κατευθύνονται προς μία πιο κεντρική περιοχή. Πηγαίνοντας προς εκεί, βλέπουν το σπίτι του γείτονα τους να έχει πάρει φωτιά. Λίγο πιο μετά, στη σειρά έρχεται η ανατροπή του οχήματος τους από ένα θραύσμα ενός αεροπλάνου που μόλις διαλύθηκε στο έδαφος. Στο game η ανατροπή έρχεται από ένα άλλο όχημα. Ακόμα και το camerawork μέσα στο όχημα, που φαίνεται σαν να το βλέπουμε όλα μέσα από τα μάτια της Sarah, είναι πολύ κοινό μεταξύ game και σειράς.

Τα ρούχα των χαρακτήρων

Τα ενδυματολογικό κομμάτι της σειράς πάει χέρι-χέρι με αυτό του videogame και οι χαρακτήρες ντύνονται με τα ρούχα που τους θυμόμαστε από το παιχνίδι. Η Sarah φοράει την χαρακτηριστική μωβ μπλούζα της με το πρόσωπο μίας τραγουδίστριας.

Joel και Tess έχουν τον ίδιο ρουχισμό με το game. Ο Joel φοράει το πουκάμισο του ενώ η Tess φοράει το μωβ πουκάμισο με τη μαύρη μπλούζα από μέσα.

Η Ellie φοράει την άσπρη μπλούζα με τα μπορντό μανίκια. Υπάρχουν και πολλοί ακόμη χαρακτήρες που είχαν κοινό ρουχισμό με τους χαρακτήρες τους από το game.

Το φυλλάδιο που εξηγεί την εξάπλωση του ιού

Στην πορεία του επεισοδίου και όταν φτάνουμε στο 2023 και στις εγκαταστάσεις της FEDRA, βλέπουμε ένα φυλλάδιο που εξηγεί την εξάπλωση του ιού. Ανάλογα το σημείο της δαγκωματιάς (λαιμός, πρόσωπο/χέρι/πόδι) εξαρτάται και η ώρα που χρειάζεται για να μολυνθεί πλήρως ο άνθρωπος. Ο χρόνος αυτός μπορεί να είναι από 5 λεπτά έως 24 ώρες. Δίπλα, βλέπουμε ένα άλλο φυλλάδιο που αναφέρει τα βασικά συμπτώματα της μόλυνσης.

Η ανάμνηση του θανάτου της Sarah “καθρεφτίζεται” στο σημείο που απειλείται η ζωή της Ellie

Ένα σημείο που καθορίζει την πορεία του Joel είναι η δολοφονία της κόρης του από έναν στρατιώτη στο ξεκίνημα της Αποκάλυψης. Η στιγμή αυτή του έρχεται στο μυαλό όταν βλέπει 20 χρόνια μετά έναν άλλο στρατιώτη να απειλεί να σκοτώσει την Ellie. Ο Joel δεν μπορεί να δεχτεί πως θα συμβεί αυτό και τον σκοτώνει. Ο Craig Mazin μιλώντας για τη στιγμή αυτή δήλωσε πως Η Ellie της αρέσει η ιδέα πως κάποιος την υπερασπίζεται και της αρέσει που κάποιος τιμωρείται.