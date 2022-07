Breaking Bad ή Better Call Saul; Αυτό είναι το ερώτημα που «καίει» τους θαυμαστές των δυο σειρών και αποτελεί θέμα συζήτησης μεταξύ τους. Ποια από τις δυο σειρές λοιπόν είναι η καλύτερη;

Όχι, βέβαια πως έχει ιδιαίτερη σημασία αφού και οι δυο σειρές είναι άψογες, απλά είναι μία ιντριγκαδόρικη συζήτηση που κυριαρχεί ανάμεσα στους φανς.

Σε συνέντευξη του στο The New York Times, ο Saul, Bob Odenkirk, μίλησε για τις δύο αυτές σειρές με μία διπλωματική απάντηση, λέγοντας πως το Better Call Saul δεν θα υπήρχε χωρίς το Breaking Bad.

«Νομίζω πως το Breaking Bad είναι μία πιο καθολική ιστορία. Πρόκειται για μία κρίση μέσης ηλικίας και οι κίνδυνοι είναι πιο μεγάλοι. Υπάρχουν παντού όπλα και ο πρωταγωνιστής αλληλεπιδρά με εμπόρους ναρκωτικών σχεδόν απευθείας. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο με το Better Call Saul. Η σειρά μας είναι πιο εσωτερική. Είναι ένα ενδόμυχο ταξίδι. Συμπεριλαμβάνει πολλά από τα πως και τα γιατί του να είσαι δικηγόρος. Είναι λιγότερο προσιτό λόγω του θέματος αυτού. Το όμορφο στοιχείο είναι πως ο Vince Gilligan και η σεναριογραφική ομάδα του Breaking Bad έδειξε στο κοινό στην αξία του να παρακολουθεί κάτι με προσοχή. Και μετά, πήραν το κοινό αυτό και την αφοσίωση του αυτή και είπαν, ‘Τώρα θα κάνουμε μία σειρά που πρέπει να παρακολουθείτε με μεγάλη προσοχή.’ Δεν θα γινόταν αυτό αν δεν υπήρχε το Breaking Bad. Δεν θα υπήρχε η σειρά μας χωρίς το Breaking Bad» είπε ο Bob Odenkirk όπως αναφέρει το lordoftheseries.gr.