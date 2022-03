Ο ντράμερ των Foo Fighters, Taylor Hawkins έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 50 χρονών. Ο Hawkins πέθανε όταν η μπάντα ήταν στην Κολομβία όπου μαζί με τους Strokes, J. Balvin και The Libertines θα έπαιζαν στο φεστιβάλ Estéreo Picnic. Πέντε μέρες νωρίτερα, στις 20 Μαρτίου, στη Lollapalooza Argentina έδωσαν την τελευταία συναυλία τους μαζί με τον Hawkins, όπου ο ντράμερ ήταν πρώτη φωνή στο «Somebody to Love» των Queen και τραγούδησε σε μια ερμηνεία του «Been Caught Steeling» των Jane’s Addiction και σε ανκόρ στο φινάλε με το «Everlong». Βίντεο αυτού του φινάλε δόθηκε στη δημοσιότητα.

Το βίντεο του «Everlong» από εκείνη τη βραδιά θα κατέληγε να είναι το τελευταίο τραγούδι που ο Hawkins έπαιξε μαζί με τους Foo Fighters. «Δεν λέω αντίο» είπε στο κοινό ο Dave Grohl πριν ξεκινήσει το τραγούδι. «Δεν μου αρέσει να λέω αντίο. Ξέρω ότι πάντα θα ξαναρχόμαστε. Αν ξανάρθετε εσείς, θα ξαναρθούμε κι εμείς. Θα ξανάρθετε; Αν ξανάρθετε, θα ξαναρθούμε, άρα δεν πρέπει να πω αντίο». Στο τέλος του τραγουδιού, ο Χόκινς πέταξε τις μπαγκέτες του στο κοινό, έβαλε το χέρι του γύρω στους ώμους του Grohl και έκανε υπόκλιση μαζί με όλη την μπάντα. Πέντε μέρες αργότερα ήταν σαφές ότι ο Taylor Hawkins δεν θα ξαναρχόταν ούτε εκεί ούτε πουθενά αλλού.

«Νομίζω ότι ο Taylor πραγματικά υποβαθμίζει τη σημασία που έχει στην μπάντα» είχε πει ο Grohl σε περυσινό άρθρο για τους Foo Fighters στο περιοδικό Rolling Stone. «Ίσως επειδή δεν είναι ο αρχικός ντράμερ, αλλά Θεέ μου, τι θα ήμασταν χωρίς των Taylor Hawkins; Μπορείτε να βάλετε με τον νου σας; Θα ήταν κάτι τελείως διαφορετικό». Όταν οι εντάσεις στο στούντιο κατά τη διάρκεια ηχογραφήσεων για το άλμπουμ The Colour and the Shape κατέληξαν στην αποχώρηση του αρχικού ντράμερ της μπάντας, του William Goldsmith, υποχρεώνοντας τον ίδιο τον Dave Grohl να καθίσει στα ντραμς για τον δίσκο, ο Hawkins έγινε επισήμως μέλος των Foo Fighters την άνοιξη του 1997, μετά από πρόταση του Grohl, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Στην αυτοβιογραφία του τού 2021 – με τίτλο «The Storyteller: Tales of Life and Music» – ο Dave Grohl αναφέρθηκε στον ντράμερ ως τον «best friend and partner in crime» που είχε. Ο ίδιος ο Hawkins είχε πει το 2020 στο Rolling Stone: «Το κάθισμα του ντράμερ είναι η ηλεκτρική καρέκλα. Είναι ο πρώτος που θα απολυθεί. Είναι ο πρώτος όταν όλοι λένε “Μαντάρα τα κάναμε απόψε επειδή τα έκανε μαντάρα”. Στην πραγματικότητα, ο ντράμερ είναι η τουαλέτα της μπάντας, αλλά σε ένα κάποιο επίπεδο, και το πιο σημαντικό κομμάτι. Δουλειά σου είναι να είσαι ο παλμός της μπάντας».