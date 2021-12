Μπορεί η Lord of the Rings σειρά και το House of the Dragon να συγκεντρώνουν πολλά βλέμματα πάνω τους το 2022, ωστόσο υπάρχουν και οι 5+1 παρακάτω επιλογές που κάνουν πρεμιέρα το ερχόμενο έτος και αξίζουν της προσοχής μας.

Δείτε ποιες είναι αυτές, πότε θα προβληθούν αλλά και τα trailer, σύμφωνα με το lordoftheseries.gr.

The Tourist

Ο Jamie Dornan ταξιδεύει στην Αυστραλία ανέμελος ενώ μία νταλίκα θέλει να τον σκοτώσει. Με κάποιο τρόπο σηκώνεται ζωντανός αλλά με αμνησία και δίχως να μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα του ποιος και γιατί τον θέλει νεκρό.

Πρεμιέρα: 1 Ιανουαρίου (HBO Max-BBC)

Peacemaker

Ο ήρωας του Suicide Squad, Peacemaker, και ο John Cena που τον υποδύεται έχουν τη δική τους σειρά στο HBO Max με την υπογραφή του James Gunn. Στη νέα κωμική σειρά, ο Peacemaker θα σκοτώσει οποιονδήποτε στο όνομα της ειρήνης.

Πρεμιέρα: 13 Ιανουαρίου (HBO Max)

The Gilded Age

Μία αλά Downton Abbey σειρά εποχής από το HBO. Το Gilded Age διαδραματίζεται στα τέλη του 19ου αιώνα και ακολουθεί μία νεαρή γυναίκα που φεύγει από τη Pennsylvania και για τη Νέα Υόρκη. Θα ακολουθήσει το δρόμο και τους κανόνες της κοινωνίας ή θα διαβεί το δικό της μονοπάτι;

Πρεμιέρα: 24 Ιανουαρίου (HBO)

The Afterparty

Η σειρά μυστηρίου, που θα έχει μπόλικες στιγμές γέλιου, θα μας μεταφέρει σε ένα πάρτι συνάντησης παλιών συμμαθητών. Τα πράγματα φυσικά δεν θα πάνε όπως όλοι τα περίμεναν! Καθένα από τα 8 επεισόδια θα παρουσιαστεί μέσα από την οπτική ενός διαφορετικού χαρακτήρα, με ξεχωριστό τρόπο αφήγησης και σκηνοθεσίας.

Πρεμιέρα: 28 Ιανουαρίου (Apple TV+)

Pam & Tommy

Ο Sebastian Stan και η Lily James υποδύονται το ζεύγος Tomm Lee και Pamela Anderson, των οποίων άθελα κυκλοφόρησε online το sex tape τους το 1995, Υπεύθυνοι γι’ αυτό ήταν οι βετεράνοι του πορνό Rand Gauthier and Uncle Mintie (Seth Rogen και Nick Offerman), που έκλεψαν την κασέτα και την πούλησαν.

Πρεμιέρα: 2 Φεβρουαρίου

Inventing Anna

Μία σειρά γεμάτη από απάτες, ψέματα και σκάνδαλα. Το Netflix δίνει το “χρίσμα” στη Julia Garner για να υποδυθεί την Anna Delvey, μία ταλαντούχα απατεώνισσα που μάγεψε και έκλεψε την “αφρόκρεμα” της Νέα Υόρκης.

Πρεμιέρα: 11 Φεβρουαρίου (Netflix)