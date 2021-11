Το Netflix για ακόμη μια φορά χτυπάει την πόρτα της νοσταλγίας και ζωντανεύει στις οθόνες μας μια αγαπημένη Animated σειρά. Την τιμητική του αυτήν την φορά είχε το Cowboy Bebop ένα αγαπημένο anime του 1998 που θεωρείται από τα πλέον επιτυχημένα του είδους του και παραμένει ιδιαίτερο και πολύ μπροστά για την εποχή του ακόμη και σήμερα. Πως όμως καταφέρνει το Netflix να μεταφέρει όλη αυτήν την ενέργεια του προκατόχου του στην σειρά;

3,2,1 Let’s Jam και πάμε να τα δούμε αναλυτικά:

ισκόμαστε στο μέλλον όπου η γη δεν είναι ο μόνος κατοικήσιμος πλανήτης και οι άνθρωποι εύκολα ταξιδεύουν στο διάστημα. Η σειρά ακολουθεί το Cowboy Bebop ένα διαστημόπλοιο με ένα τρελό πλήρωμα τους Jet Black και τον συνεργό του Spike Spiegel.Ο Jet είναι ο καπετάνιος ένας πρώην αστυνομικός που άδικα έχει αποσυρθεί από τον χώρο με τον Spike στο πλευρό του πλέον δουλεύουν ως κυνηγοί επικηρυγμένων. Ο δεύτερος βέβαια είναι η πέτρα του σκανδάλου καθώς έχει τεράστιο παρελθόν με το συνδικάτο. Το συνδικάτο είναι κάτι σαν το ανώτατο συμβούλιο του διαστημικού υπόκοσμου. Στον δρόμο τους θα βρεθεί η Faye Valentine μια θεοτρελη κυνηγός που δεν θυμάται τίποτα για το παρελθόν της και την προέλευση της.

Το αχτύπητο τρίο θα μπλέξει σε διάφορους μπελάδες προσπαθώντας να πιάσει εγκληματίες και να βγάλει τα προς το ζην. Μέσα από τα επεισόδια μαθαίνουμε καλύτερα τους κεντρικούς μας χαρακτήρες ώσπου το παρελθόν του Spike έρχεται στην επιφάνεια. Ο Vicious έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με τον Spike και δεν θα το αφήσει έτσι. Η προϊστορία των δύο χαρακτήρων έχει αρκετό ενδιαφέρον και ξετυλίγεται με κάποια Flashback που δίνουν απαντήσεις και καλύπτουν κενά στην ιστορία.

Η άποψη του lordoftheseries.gr

Το Netflix λοιπόν έφερε στην ζωή ένα αρκετά φιλόδοξο project. Η δουλειά που είχε να κάνει ήταν σίγουρα δύσκολη καθώς το Cowboy Bebop έχει μια πολύ ιδιαίτερη αισθητική. Πρόκειται για ένα υβρίδιο ειδών καθώς υπάρχουν Noir, western και Sci-fi στοιχεία. Όσων αφορά το σενάριο οι δημιουργοί ειχαν μια δύσκολη απόφαση να πάρουν που λειτουργεί σαν δίκοπο μαχαίρι. Επιλέγοντας να μην ακολουθήσουν πιστά το φορμάτ των ανθολογικων επεισοδίων κατάφεραν να βγάλουν ένα αποτέλεσμα με καλύτερη ροή που γίνεται εύπεπτο στους νέους Fans αυτού του κόσμου ωστόσο η ανάγκη για μια πιο μεγάλη ιστορία δημιουργεί κενά και stories που χάνουν το ενδιαφέρον.

Επίσης για τους Hardcore Fans του Anime να πούμε πως η σειρά είναι ένας φόρος τιμής σε αυτό χωρίς όμως να το ακολουθεί με μαθηματική ακρίβεια. Ο Hajime Yatate δημιουργός του anime άλλωστε ήταν σύμβουλος για την σειρά και οι επιρροές του είναι φανερές. Γενικά όμως μπορώ να πω πως είναι μια ανάλαφρη σειρά που όσο περνούν τα επεισόδια σου αρέσει όλο και παραπάνω.

Σε αυτό μεγάλο ρόλο παίζουν οι χαρακτήρες αλλά και το βασικό Cast που έχει απίστευτη χημεία και αυτό είναι το φως της σειράς. Το βασικό τρίδυμο John Cho, Mustafa Shakir και Daniella Pineda κάνει εκπληκτική δουλειά και φαίνεται η αγάπη τους για τους χαρακτήρες.

Μεγάλο μου παράπονο βέβαια ήταν ο Alex Hassell ως Vicious, πιστεύω η επιλογή του ηθοποιού δεν ήταν και τόσο καλή και το σενάριο σε αυτό το σημείο δεν τον βοήθησε και τόσο. Η προσπάθεια του να βγάλει εκφράσεις μίσους αποτυχαίνουν και δημιουργούν ένα αποτέλεσμα όχι και τόσο επιθυμητό. Επίσης η περούκα του μου θύμιζε κάτι από Καρβέλα και όχι τον super villain που θα ήθελα να έχω στην σειρά. Κακός συνδιασμός ήταν και η Elena Satine ως Julia με μια πολύ άψυχη ερμηνεία. Και ενω το στορυ τους ήταν εν μέρη η κινητήριος δύναμη της πλοκής οι χαρακτήρες τους κατάφεραν να παραμείνουν αδιάφοροι και βαρετοί.

Δυνατό χαρτί του Netflix ήταν η επιστροφή της μουσικοσυνθέτη Yoko Kanno, έτσι στο ακουστικό κομμάτι η σειρά ζωντανεύει το anime και μας μεταφέρει ακριβώς αυτήν την jazz αισθητική που αγαπήσαμε σε αυτό. Όσων αφορά το οπτικό κομμάτι το επίπεδο των εφέ είναι καλό ενώ τα πλάνα σε διάφορους πλανήτες και διάστημα είναι εξίσου όμορφα και καταφέρνουν να πουν μια διαστημική-western ιστορία. Να πούμε επίσης πως αρκετά καλές είναι και οι χορογραφίες αλλά και οι σκηνές δράσης! Από την άλλη κουστούμια και περούκες μοιάζουν κάπως φθηνά και απογοητεύουν.

Η 1η σεζόν του Cowboy Bebop δεν είναι κάτι το εντυπωσιακό παραμένει όμως διασκεδαστικό και μπορούμε να πούμε πως ήταν μια τίμια προσπάθεια σε σύνολο. Ξεφεύγει από τον τρόπο αφήγησης του Anime προσθέτοντας διάφορες ιστορίες ενώ παράλληλα το τιμά. Το βασικό τρίο είναι απολαυστικό και θα το αγαπήσετε. Επομένως τα 10 σχεδον μονοωρα επεισόδια θα σας κρατήσουν συντροφιά σε αυτό το παράξενο πάντρεμα western και sci-fi. Μια 2η σεζόν φαίνεται αρκετά πιθανή αρκεί να το αποφασίσει το Netflix. Οπότε ας πούμε «See you soon space cowboy».