Το Jaguar-Ιαγουάρος είναι μια νέα ισπανική σειρά του Netflix αποτελούμενη από 6 επεισόδια με γρήγορη δράση που μπορείς να παρακολουθήσεις άνετα και σε ένα βράδυ.

Ακολουθεί κριτική από το Lordoftheseries.gr

Μας πηγαίνει πίσω στην Ισπανία του 1960, όπου παρακολουθούμε μια παρέα επιζώντων του ολοκαυτώματος οι οποίο μετανάστευσαν εκεί μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Η πρωταγωνίστρια Isabela έχει μια αποστολή στο μυαλό της, να βρει τον άντρα που ακόμη υποστηρίζει τους Ναζί και να πάρει εκδίκηση για την οικογένεια της, παρέα πάντα με τους συνεργάτες της.

Αρχικά το Jaguar μας δείχνει μια σωστή παραγωγή, με ωραία φωτογραφία, διαλόγους και σενάριο. Η μουσική επίσης παίζει σημαντικό ρόλο στη σειρά καθώς δημιουργεί συναισθήματα όπου πολλές φορές σώζει και τις ερμηνείες, οι οποίες εντάσσονται σε ένα μέτριο βαθμό. Οι ιστορικές αναφορές είναι σωστές καθώς αναφέρονται αληθινά πρόσωπα.

Σίγουρα μετά την επιτυχία του Money Heist, όλες οι ισπανικές σειρές θα μας θυμίζουν κάτι από εκεί καθώς η συνταγή της επιτυχίας δεν αλλάζει. Επίσης για οποίους έχουν δει το The Man In The High Castle και το Hunters θα βρουν κοινή αναφορά, καθώς αυτές οι τρεις σειρές θα μπορούσαν να είναι ενταγμένες σε μία.

Δείτε το εντυπωσιακό τρέιλερ