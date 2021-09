Ένα από τα πιο θρυλικά και σημαντικότερα βρετανικά συγκροτήματα της ροκ εν ρολ μουσικής σκηνής, οι Rolling Stones έχουν καταφέρει μέσα από την επιτυχημένη τους πορεία στο χρόνο να αποκτήσουν τη δική τους θέση στο «Πάνθεον» της μουσικής. Το συγκρότημα που έκανε αίσθηση ήδη από την δεκαετία του ‘60 όποτε και δημιουργήθηκε έχει στο ενεργήτικό του πολλά επιτυχημένα άλμπουμ. Ένα από αυτά, όμως, ο frontman του συγκροτήματος, Μικ Τζάγκερ, θεωρεί άκρως υπερεκτιμημένο.

Rolling Stones: Το επιτυχημένο άλμπουμ του συγκροτήματος που ο Μικ Τζάγκερ θεωρεί υπερτιμημένο

Οι Rolling Stones βγάζουν στούντιο άλμπουμ από το 1964, με την τελευταία τους κυκλοφορία, «Blue and Lonesome», που κυκλοφόρησε το 2016. Από τα 23 στούντιο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το συγκρότημα, μερικά έχουν ξεχωρίσει ως κάποιες από τις καλύτερες δουλειές της μπάντας αναφορικά με την αποδοχή των κριτικών, τον αριθμό των άλμπουμ που πωλήθηκαν και τον τρόπο που άντεξαν στο χρόνο, αναφέρει το grunge.com.

Καθώς οι Stones, λοιπόν, εξελίχθηκαν από τη δεκαετία του 1960 και στη δεκαετία του 1970, είχαν μια σειρά από άλμπουμ που πολλοί εξακολουθούν να θεωρούν τα καλύτερα τους. Σύμφωνα με το Ultimate Classic Rock, αυτά τα τέσσερα άλμπουμ είναι το «Beggars Banquet» του 1968, το «Let it Bleed» του 1969, το «Sticky Fingers» του 1971 και το διπλό άλμπουμ «Exile on Main Street», το οποίο ηχογραφήθηκε το 1972. Σύμφωνα με το The Guardian, το «Exile on Main Street» είναι ένα κρίσιμο αγαπημένο, αφού έχει ψηφιστεί ως το καλύτερο rock ‘n’ roll άλμπουμ από κάποιους κριτικούς. Ωστόσο, ο frontman των Stones, Μικ Τζάγκερ, είπε κάποτε στο Rolling Stone ότι πίστευε ότι το συγκεκριμένο άλμπουμ ήταν υπερτιμημένο.

Πιο συγκεκριμένα, το 1995, ο Μικ Τζάγκερ αποκάλυψε στο Rolling Stone για το «Exile on Main Street» ότι «Είναι λίγο υπερτιμημένο, για να είμαι ειλικρινής. Σε σύγκριση με το “Let It Bleed” και το “Beggars Banquet”, δεν το βλέπω ότι είναι τόσο θεματικό όσο και τα άλλα δύο. Δεν λέω ότι δεν είναι καλό. Δεν περιέχει τόσα εξαιρετικά τραγούδια όπως οι δύο προηγούμενοι δίσκους. Νομίζω ότι το παίξιμο είναι πολύ καλό. Έχει μια ακατέργαστη ποιότητα, αλλά γενικά δεν νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό άλμπουμ».

Το 2010, οι Stones κυκλοφόρησαν ένα επανέκδοση του «Exile on Main Street». Μέχρι τότε, ο Τζάγκερ είχε μια νέα προοπτική για το άλμπουμ. Είπε στο Rolling Stone ότι παρόλο που δεν είχε πολλά επιτυχημένα singles, σεβόταν πάντα τη δουλειά και «με τα χρόνια πολλά τραγούδια παίζονταν στη σκηνή και αποκτούσαν άλλη ζωή».