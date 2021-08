Τι κάνεις όταν δεν αγαπάς πια τον σύζυγό σου αλλά έχεις κι ένα παιδί να μεγαλώσεις;

Δεν χωρίζεις, αλλά μένεις μαζί για χάρη του. Και για να μη θυσιάσεις τη ζωή σου, προχωράς σε μια νέα και αντισυμβατική συμφωνία για το καλό όλων…

Everything Will Be Fine: Η νέα σειρά του Netflix που κάνει πρεμιέρα αυτές τις μέρες

Αυτό μας λέει με λίγα λόγια η ανατρεπτική μεξικανική σειρά που ξεκινά την Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2021, στο Netflix.

Το Everything Will Be Fine (Όλα θα Είναι μια Χαρά) είναι μια δουλειά του σπουδαίου ανθρώπου της τηλεόρασης και του σινεμά Ντιέγκο Λούνα, γι’ αυτό και μας έρχεται με περγαμηνές. Γνωστός από το Narcos: Mexico, ο Λούνα λειτουργεί εδώ ως σκηνοθέτης και παραγωγός.

«Ένα χωρισμένο ζευγάρι μένει μαζί για χάρη του παιδιού τους σε μια σατιρική δραματική κωμωδία για το τι σημαίνει να είσαι καλός γονιός και σύζυγος στον σημερινό κόσμο», μας λέει το Netflix για την υπόθεση της ισπανόφωνης σειράς.

Η σειρά διαδραματίζεται στην Πόλη του Μεξικού και έχει να κάνει με όσα απαρτίζουν αυτό που λέμε οικογένεια. Ο Λούνα θέλει να αμφισβητήσει την εικόνα του τέλειου ζευγαριού, της ιδανικής οικογένειας, δημιουργώντας μια προσγειωμένη φαμίλια που πρέπει να βρει πρακτικές λύσεις στα καθημερινά ζητήματα.

«Αυτή η δουλειά αντιπροσωπεύει χρόνια δουλειάς, σκέψης και γέλιου», δήλωσε ο ίδιος.

Το Everything Will Be Fine κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 20 Αυγούστου 2021…