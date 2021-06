Κατά καιρούς ανακαλύπτουμε πράγματα για τις αγαπημένες μας σειρές που μας εκπλήσσουν και μας ξαφνιάζουν.

To lordoftheseries.gr συγκέντρωσε ορισμένες πληροφορίες για κάποιες από τις πιο δημοφιλείς και πετυχημένες σειρές όλων των εποχών που κάποιοι από σας ενδεχομένως να μη γνωρίζουν.

Game of Thrones: Η σειρά γυρίστηκε στο ίδιο μέρος που γυρίστηκε και ο Τιτανικός, σε ένα εργοστάσιο στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας.

2. The Office: Η Phyllis Smith, η οποία υποδύθηκε τη Phyllis Vance στη σειρά, ήταν αρχικά βοηθός του σκηνοθέτη και του καστ. Οι παραγωγοί όμως τη λάτρεψαν ενώ διάβαζε το σενάριο με τους ηθοποιούς και τελικά της προσέφεραν το ρόλο.

3. Friends: Η Lisa Kudrow που υποδύθηκε τη Phoebe ήταν έγκυος στην πραγματικότητα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

4. Grey’s Anatomy: Η σειρά άλλαξε πολλά ονόματα όπως Doctors, Surgeons και Complications πριν τελικά ονομαστεί Grey’s Anatomy.

5. House of Cards: Οι ηθοποιοί Michael Gill και Jayne Atkinson στην πραγματικότητα είναι παντρεμένοι από το 1998, κάτι που ο σκηνοθέτης της σειράς, David Fincher, αρχικά δε γνώριζε αφού συμμετείχαν στην οντισιόν χωριστά.

6. The Blacklist: Οι αριθμοί «042983» που θα ακούσεις στη σειρά στην πραγματικότητα είναι τα γενέθλια της ηθοποιού Megan Boone που γεννήθηκε στις 29 Απριλίου του 1983 και υποδύεται την Elizabeth Keene.

7. How I Met Your Mother: Ο ηθοποιός Josh Radnor που υποδύθηκε τον Ted έχει αλλεργία στα σκυλιά κάτι που έκανε τα γυρίσματα στις σκηνές με τους σκύλους της Robin πολύ δύσκολα.

8. Breaking Bad: Αν συνδυάσεις τους τίτλους του πρώτου, τέταρτου, δέκατου και δέκατου τρίτου επεισοδίου της δεύτερης σεζόν, δηλαδή Seven Thirty-Seven, Down, Over και ABQ, προκύπτει θα λέγαμε κάτι σαν οιωνός για το αεροπορικό δυστύχημα που συμβαίνει στο τέλος της σεζόν.

9. The X-Files: Για να μη φαίνεται η μεγάλη διαφορά ύψους ανάμεσα στους David Duchovny και Gillian Anderson, συχνά η Anderson στεκόταν στις σκηνές πάνω σε ένα κουτί.

10. The Fresh Prince of Bel-Air: Στα πρώτα επεισόδια, ο Will Smith μάθαινε απέξω ολόκληρο το σενάριο με αποτέλεσμα σε κάποια επεισόδια να φαίνεται πως σιγοψιθυρίζει τα λόγια των άλλων ηθοποιών ενώ μιλάνε εκείνοι.

11. That ’70s Show: Η Mila Kunis είπε ψέματα στην οντισιόν της για την ηλικία της. Ψάχνανε για ηθοποιούς ηλικίας 18 και άνω και τότε η Kunis ήταν μόλις 14.