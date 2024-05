Ολοκληρώθηκε ο β’ ημιτελικός της Eurovision το βράδυ της Πέμπτης 9 Μαΐου με δέκα χώρες να κερδίζουν μια θέση για τον τελικό του Σαββάτου.

Η Μαρίνα Σάττι εξασφάλισε το χρυσό εισιτήριο ξεσηκώνοντας το κοινό στην Malmö Arena με το Ζάρι.

Στο σημερινό ημιτελικό συμμείχαν συνολικά 16 χώρες.

Οι 10 χώρες που περνάνε στον μεγάλο τελικό είναι:



Λετονία / Dons – Hollow

Αυστρία / Kaleen – We Will Rave

Ολλανδία / Joost Klein – Europapa

Νορβηγία / Gåte – Ulveham

Ισραήλ / Eden Golan – Hurricane

Ελλάδα / Marina Satti – ZARI

Βέλγιο / Mustii – Before the Party’s Over

Ελβετία Nemo – The Code

Αρμενία / LADANIVA – Jako

Γεωργία / Nutsa Buzaladze – Firefighter