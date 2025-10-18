Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο νικητής στον αγώνα σπριντ του γκραντ πρι της Formula 1 στις ΗΠΑ, με τους Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις της McLaren να εγκαταλείπουν από νωρίς έπειτα από ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη ο Νίκο Χούλκενμπεργκ.

Ο Φερστάπεν δεν έκανε τίποτα λάθος στον αγώνα σπριντ και κατάφερε να πάρει τη νίκη και τους 8 βαθμούς, μειώνοντας έτσι τη διαφορά από τον Πιάστρι στη μάχη του τίτλου, αν και οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ του. Παρ’ όλα αυτά, όπως φαίνεται, είναι αποφασισμένος να το παλέψει μέχρι τέλους.

Από εκεί και πέρα, τη 2η θέση πήρε ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes και την 3η ο Κάρλος Σάινθ της Williams, με τις δύο Ferrari να ακολουθούν με τον Χάμιλτον στην 4η θέση και τον Λεκλέρ στην 5η.

Στην 6η θέση τερμάτισε ο Άλμπον, στην 7η ο Τσουνόντα και στην 8η ο Αντονέλι, με τους οδηγούς να… ανανεώνουν το ραντεβού τους για τον κανονικό αγώνα που θα γίνει την Κυριακή (19/10).