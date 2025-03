Σε έναν αγώνα «πινγκ πονγκ» ανάμεσα σε στρατηγικές και φθαρμένα λάστιχα, ο Όσκαρ Πιάστρι έκανε το μπαμ στη Σανγκάη και χάρισε στη McLaren μία νίκη-μήνυμα προς κάθε αποδέκτη.

Το Grand Prix της Κίνας για το 2025 δεν ήταν απλώς ένας ακόμα γύρος της Formula 1. Ήταν μια παράσταση με πρωταγωνιστή τον Αυστραλό που ξεκίνησε από την pole και τελείωσε στην κορυφή χωρίς να ιδρώσει.

Δίπλα του στο βάθρο, ο πάντα σταθερός Λάντο Νόρις, έκλεισε ιδανικά το δίδυμο για τη McLaren, που πλέον πετάει φωτιές στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι δύο τους παρέδωσαν μαθήματα συνοχής και αγωνιστικής ακρίβειας.

Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes, σε ένα σόλο αξιοπρέπειας για τα ασημί βέλη, κατέκτησε την τρίτη θέση. Ο πολυπρωταθλητής Μαξ Φερστάπεν, αν και ταχύτερος στο δεύτερο μισό του αγώνα, δεν κατάφερε να ανέβει το βάθρο και περιορίστηκε στην τέταρτη θέση, πίσω από ένα μονοθέσιο που φέτος δείχνει να έχει… άλλα σχέδια.

