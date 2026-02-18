Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ αφίχθη στο Ηράκλειο και ανάλογα με την κατάστασή του στην προπόνηση θα φανεί το τι θα γίνει για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Ο Ισπανός που έχει ταλαιπωρηθεί από ίωση έφτασε ήδη στο Ηράκλειο. Όχι την Τετάρτη (18/02) όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, αλλά από το βράδυ της προηγούμενης ημέρας.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ταλαιπωρήθηκε από γρίπη και έτσι δεν ακολούθησε την αποστολή του Παναθηναϊκού στο Ηράκλειο το απόγευμα της Τρίτης (17/02) για το final-8 του Κυπέλλου. Την Τετάρτη θα πάρει μέρος στην προπόνηση στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού και εάν είναι στο 100% θα είναι και διαθέσιμος για την αναμέτρηση των προημιτελικών με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ (20:00).