Σάλο προκάλεσε στην Αυστραλία ένα αμφιλεγόμενο βιβλίο για παιδιά με θέμα το σεξ, με αποτέλεσμα η αλυσίδα πολυκαταστημάτων Big W να αναγκαστεί να το μεταφέρει μόνο σε διαδικτυακές πωλήσεις. Το βιβλίο «Welcome to Sex: Your no-silly-questions guide to sexuality, pleasure and figuring it out» (Καλώς ήρθατε στο Σεξ: O οδηγός μη-ανόητων-ερωτήσεων για τη σεξουαλικότητα, την ευχαρίστηση και το πώς να το καταλάβετε), που γράφτηκε για παιδιά ηλικίας μόλις οκτώ ετών, επικρίθηκε έντονα σε ένα viral βίντεο από τον οικοδεσπότη του podcast Chris «Primod» Issa.

O τελευταίος υποστήριξε ότι «προετοιμάζει τα παιδιά μας, εκθέτοντάς τα σε σεξουαλικά σαφές και εξαιρετικά ακατάλληλο υλικό».

Το βράδυ της Τρίτης, εκπρόσωπος του γίγαντα λιανικής Big W δήλωσε στο news.com.au ότι θα σταματήσει την πώληση του βιβλίου στα καταστήματα μετά από «πολλαπλά περιστατικά κακοποίησης» που απευθύνονταν στο προσωπικό. «Η BIG W θα συνεχίσει να πωλεί το βιβλίο για γονείς, Welcome to Sex, ως μέρος της γονεϊκής μας σειράς», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

«Γνωρίζουμε ότι υπήρξε ένα ευρύ φάσμα απόψεων σχετικά με το βιβλίο, ωστόσο είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι υπήρξαν πολλαπλά περιστατικά κακοποίησης που απευθύνονταν στα μέλη της ομάδας των καταστημάτων μας τις τελευταίες 24 ώρες. Για να κρατήσουμε την ομάδα μας και τους πελάτες μας ασφαλείς, το βιβλίο θα είναι διαθέσιμο στους πελάτες μόνο διαδικτυακά από αργότερα σήμερα».

Το βιβλίο των Dr. Melissa Kang και Yumi Stynes, αξίας 16 δολαρίων, που κυκλοφόρησε τον Μάιο, έχει εξοργίσει ορισμένους γονείς τόσο έντονα, που απείλησαν να μποϊκοτάρουν τα πολυκαταστήματα μέχρι να σταματήσει την πώλησή του.

Ενώ το Big W υποστήριξε το βιβλίο, υποστηρίζοντας ότι είναι «εκπαιδευτικό, κατάλληλο για την ηλικία και χωρίς αποκλεισμούς», οι επικριτές έφτασαν στο σημείο να το χαρακτηρίσουν «πορνογραφικό» και να απαιτήσουν να αποσυρθεί, σύμφωνα με τη New York Post.

Η Rachael Wong, διευθύνουσα σύμβουλος του Women’s Forum Australia, δήλωσε την Τρίτη στην εκπομπή Ben Fordham Live του 2GB ότι «αισθάνεται σωματικά άρρωστη στη σκέψη ότι το διαβάζουν παιδιά», περιγράφοντάς το ως «γραφικό σεξουαλικό οδηγό για παιδιά».

Η Wong ενοχλήθηκε ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι η Stynes, σε προηγούμενη ανάρτηση στο Instagram, δήλωσε ότι ενώ το βιβλίο είναι κατάλληλο για ηλικίες από 10 έως 15 ετών, εκείνη θα ήταν «ευτυχής με ένα ώριμο και έξυπνο 8χρονο που θα το ξεφυλλίζει».

Έθεσε επίσης θέμα με τη γλώσσα γύρω από τη συναίνεση που χρησιμοποιείται στο βιβλίο, η οποία τονίζει ότι η νόμιμη ηλικία είναι είτε 16 είτε 17 και υποδηλώνει ότι «αν η διαφορά ηλικίας είναι μικρή, ο νόμος μπορεί να το λάβει υπόψη του». Η Wong κατηγόρησε τους συγγραφείς ότι αναφέρουν τη νόμιμη ηλικία μόνο και μόνο για να αποφύγουν «να μπουν σε μπελάδες επειδή το βιβλίο είναι ουσιαστικά ένα εγχειρίδιο σεξ για παιδιά».

«Αλλά στη συνέχεια λένε κατά κάποιο τρόπο, “αν είσαι σε μια συγκεκριμένη ηλικία και κάποιος δεν είναι πολύ μεγαλύτερός σου … θα μπορούσες να τη γλιτώσεις», είπε στους ακροατές.

Πάντως, παρά το κύμα αρνητικών σχολίων, πολλοί γονείς καλωσόρισαν το βιβλίο και δήλωσαν ότι ανυπομονούσαν να το παρουσιάσουν στα παιδιά τους.

«Θα το προσθέσω αυτό στη στοίβα των πηγών, πιστεύω ακράδαντα ότι είναι η προσέγγιση μίλα νωρίς, μίλα συχνά και ανοιχτά», ανέφερε κάποιος.

«Αυτό είναι υπέροχο! Η κόρη μου είναι έξι ετών, αλλά θα πάρω το βιβλίο σας ούτως ή άλλως. Είμαι περίεργη να το διαβάσω», σημείωσε ένας άλλος.

«Συγχαρητήρια! Αυτό είναι απίστευτο. Ως εκπαιδευτικός, ανυπομονώ πολύ να το αγοράσω αυτό για το βιβλίο για να ρίξω μια ματιά και να το προτείνω στους γονείς», έγραψε κάποιος άλλος.