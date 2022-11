Η Τσέλι Γουίλσον ενσάρκωνε το αμερικανικό όνειρο. «Πίστευε ότι η Αμερική ήταν το καλύτερο μέρος στον κόσμο, ότι οι άνθρωποι ήταν ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν να κάνουν», είπε η κόρη της Bondi Walters στην The Post. Και αυτό που ήθελε να κάνει η Γουίλσον ήταν να διευθύνει μια αυτοκρατορία πορνό…

Μία Ελληνοεβραία μετανάστρια που γεννήθηκε το 1908 στη Θεσσαλονίκη, η Γουίλσον, έφυγε για να γλιτώσει από το Ολοκαύτωμα και έφτασε στη Νέα Υόρκη το 1939, όπου η πρώτη της δουλειά ήταν να πουλάει χοτ-ντογκ σε καρότσι στο Dyckman Pier. Ωστόσο, στα μέσα της δεκαετίας του 1960, είχε γίνει ένας μία από τους μεγιστάνες ταινιών πορνό της Times Square, ενώ «έτρεχε» πέντε αίθουσες κατά μήκος της Όγδοης Λεωφόρου κατά τη λεγόμενη Χρυσή Εποχή του Πορνό.

Ένα νέο ντοκιμαντέρ, το «Queen of the Deuce», παρουσιάζει κρυφές πτυχές από την «άγρια» ​​ζωή της Γουίλσον, ενός «φλογερού» χαρακτήρα που ευδοκιμούσε σε έναν έντονα ανδροκρατούμενο περιβάλλον και φιλοξένησε ένα εναλλασσόμενο καστ από καλεσμένους στο διαμέρισμά της πάνω από ένα τα θέατρα της, το Eros, που πλέον θεωρείται ένα από τα πιο άθλια τετράγωνα της γειτονιάς – στην ανατολική πλευρά της Όγδοης Λεωφόρου μεταξύ 45ης και 46ης Οδού.

«Ήξερε τόσους πολλούς ανθρώπους από όλα τα διαφορετικά κοινωνικά στρώματα»

Χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό από πλάνα αρχείου, αναμνήσεις από συγγενείς και φίλους, της ηχητικές συνεντεύξεις και κινούμενα σχέδια, η σκηνοθέτης Valerie Kontakos καταγράφει το ταξίδι της Γουίλσον από την παιδική ηλικία και έναν δυστυχισμένο γάμο στη Θεσσαλονίκη, κρύβοντας τα παιδιά της από τους Ναζί και τη φυγή της στην Αμερική. Στη Νέα Υόρκη, η χαρισματική Γουίλσον καλλιέργησε μια εξαιρετικά επιτυχημένη καριέρα ως παραγωγός πορνό και ιδιοκτήτρια θεάτρου, φτιάχνοντας τελικά την επεκτατική ενήλικη αυτοκρατορία της με την ιδιοκτησία εστιατορίου, έναν δεύτερο γάμο, δύο εραστές και τέσσερα παιδιά. «Είχε αυτόν τον μαγνητισμό, ήξερε τόσους πολλούς ανθρώπους από όλα τα διαφορετικά κοινωνικά στρώματα», είπε η 79χρονη Walters. «Δεν ήταν το είδος του ατόμου που απλά τα κατάφερε . Τους τραβούσε όλους κοντά της».

The secret life of Times Square's notorious porn queen https://t.co/MjncBewRfi pic.twitter.com/YUCPTevZfk — New York Post (@nypost) November 10, 2022

Η Γούιλσον είχε μετατρέψει το σαλόνι του σπιτιού της, πάνω από το Eros, σε γραφείο. Καθόταν στον καναπέ της και το γυάλινο τραπεζάκι της ήταν περιτριγυρισμένο από σακούλες με βρώμικα μετρητά που έβγαιναν από τα ταμεία της. Οι εφημερίδες θα ήταν παντού. Διάβαζε ό,τι μπορούσε, είπε η Walters, και πως μιλούσε τέσσερις γλώσσες. Επιπλέον, διοργάνωνε βραδιές πόκερ και γύρω από το τραπέζι της θα έβρισκες πιθανώς άλλους προμηθευτές πορνό, έναν σταρ ταινιών για ενήλικες και πιθανώς έναν ή δύο μαφιόζους. Κάποιοι επισκέπτες στο διαμέρισμα της κοιμόντουσαν στο πάτωμα, σε τραπέζια ή οτιδήποτε άλλο ήταν διαθέσιμο, αφηγείται η Walters στην ταινία.

«Η μαμά μου είχε πάντα ανθρώπους που έμεναν μαζί μας», είπε η κόρη της στην The Post. «Ήταν κυρίως από την Ελλάδα, επισκεπτόμενοι ή μετακόμισαν εδώ. Επωφεληθήκαμε από αυτό. Ήταν καλοί μάγειρες, οπότε υπήρχε πάντα υπέροχο φαγητό» σημείωσε.

Από τον πόλεμο στη βιομηχανία πορνό

Η Γουίλσον ήταν μια παθιασμένη σταυροφόρος για τους συμπατριώτες και τις γυναίκες.

Ξεκίνησε την καριέρα της στη διανομή ταινιών με mainstream ελληνικές ταινίες και στιγμιότυπα ειδήσεων από τον πόλεμο, και παρήγαγε τη δική της ταινία, «Greece on the March», το 1941. Τον επόμενο χρόνο, παντρεύτηκε τον κινηματογραφιστή Rex Wilson. Με τον καιρό, απέκτησε μια οικονομική βάση και απέκτησε άλλα δύο παιδιά που δεν ήξεραν ότι είχαν ετεροθαλή αδέρφια μέχρι που η Τσέλι ταξίδεψε πίσω για να τα πάρει.

Δέκα χρόνια αργότερα, ο Wilson νοίκιασε το Squire Theatre στην Όγδοη Λεωφόρο για να προβάλει τον ελληνικό κινηματογράφο. Ωστόσο, η δημοτικότητα αυτών των ταινιών μειώθηκε και εντόπισε μια πιο προσοδοφόρα ευκαιρία καθώς η σεξουαλικά περιπετειώδης δεκαετία του 1960 έδωσε τη θέση της στη δεκαετία του 1970 που δεν απαγορευόταν το πορνό. Το The Squire θα γινόταν τελικά το Cameo, το οποίο έκανε πρεμιέρα μία από τις πρώτες σκληροπυρηνικές ταινίες που προβλήθηκαν στην Times Square, «Sexual Freedom in Denmark», το 1970. Στη συνέχεια ο Wilson συνέχισε να κατασκευάζει το Eros and Venus, επίσης μισθώνοντας και στη συνέχεια αγοράζοντας το Tivoli θέατρο, μετονομάζοντάς το σε Άδωνις, το οποίο θα γίνει το σκηνικό μιας θρυλικής γκέι ταινίας πορνό, του 1978 «A Night at the Adonis». Το 1968, ο Wilson μετακόμισε επίσης στον κλάδο των εστιατορίων ως συνιδιοκτήτης ενός εκθαμβωτικού ελληνικού εστιατορίου, της Μυκόνου, το οποίο έγινε ένα δημοφιλές σημείο με καλές κριτικές.

Το Ολοκαύτωμα

Η Γουίλσον ήταν γνωστή για το ότι μπορούσε να μιλήσει με οποιονδήποτε, αλλά υπήρχε ένα θέμα που δεν συζητούσε συχνά: το Ολοκαύτωμα και την τύχη των συγγενών της που είχαν παραμείνει στην Ελλάδα. Η Γουίλσον έκρυψε με επιτυχία τα δύο ελληνόπουλα της, την Paulette και τον Daniel, με φίλους και οικογένεια, μέχρι που ταξίδεψε πίσω για να τα φέρει στην Αμερική το 1946. «Ο αδερφός, η αδερφή και η μητέρα της μητέρας μου ήταν όλοι στη Θεσσαλονίκη», είπε ο Walters, όταν εισέβαλαν οι Ναζί. Όλοι στη συνέχεια απελάθηκαν σε στρατόπεδο συγκέντρωσης, όπου σκοτώθηκαν. Η Γουίλσον δεν είπε ποτέ στην κόρη της ότι ήταν Εβραία. Ως κορίτσι, η Walters φοίτησε στο καθολικό σχολείο και η μητέρα της, της οποίας τα γενέθλια ήταν στις 25 Δεκεμβρίου, πάντα έβαζε την οικογένεια να γιορτάζει τα Χριστούγεννα. Η Walters έμαθε για τη θρησκευτική καταγωγή της οικογένειας μόνο από τη μεγαλύτερη αδερφή της Paulette, την οποία η Walters είχε κρύψει με έναν φίλο της στην Αθήνα και την έφερε να ζήσει μαζί τους σε ηλικία 12 ετών.

Οι θυελλώδεις σχέσεις και οι «εκρηκτικοί» γάμοι

Και οι δύο γάμοι της Γουίλσον ήταν θυελλώδεις. Η Walters θυμάται τους καβγάδες της μαμάς της με τον πατέρα της, που κατέληγαν να πετάνε καρέκλες ο ένας στον άλλο.

Ο μπαμπάς μου έλεγε: «Μην εκνευρίζεσαι, περνάει στην αλλαγή» Αλλά ήταν προφανές ότι το έκανε σε όλη της τη ζωή, πολύ πριν την αλλαγή!» Τελικά, η Wilson είχε επίσης σχέσεις με δύο γυναίκες, οι οποίες έμεναν συχνά στο διαμέρισμα. Ο σύζυγός της μετακόμισε στο Πουέρτο Ρίκο για ένα διάστημα, αν και έμειναν κοντά.

Η χρυσή εποχή του πορνό εξασθένησε καιη Wilson εγκατέλειψε σταδιακά την επιχείρηση, ξεκινώντας από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, καθώς οι άνεμοι της αλλαγής άρχισαν να πνέουν στην Times Square. Σήμερα, το πρώην Έρως έγινε Pub, αν και μπορείτε ακόμα να δείτε ελληνικά αγάλματα που η Wilson είχε τοποθετήσει για να κοσμούν το θέατρο, είπε η Walters. Δύο πόρτες πιο κάτω στην 728 Eighth Ave., το θέατρο Wilson’s Venus είναι τώρα Trattoria.

Η Wilson πέθανε το 1994 σε ηλικία 86 ετών, αλλά όχι πριν από μια τελευταία χειρονομία που δεν ήταν έκπληξη για την οικογένειά της: Σε μια επιστολή προς τις κόρες της, έγραψε τη λίστα αγορών για το φαγητό που θα σερβιριστεί στο μνημόσυνό της και έδωσε οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουν.

«Είπε ότι οι άνθρωποι πρέπει να έρθουν στο διαμέρισμά μου και να την φρυγανίσουν», είπε η Walters. «Και είπε ότι είχε κάνει το καθήκον της εδώ στη Γη και επέστρεψε στον Θεό. Ποτέ δεν τη σκέφτηκα ως θρησκευόμενη, αλλά προφανώς είχε κάποια πράγματα που ήταν πολύ ιδιωτικά, τα οποία κράτησε για τον εαυτό της».