Σε ηλικία 72 ετών έφυγε από την ζωή ο ηθοποιός Robbie Coltrane ο οποίος υποδύθηκε τον Χάγκριντ στην σειρά ταινιών «Χάρι Πότερ». Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε ο ατζέντης του στο Deadline.

Ο Robbie Coltrane άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν, κοντά στο σπίτι του, στο Λάρμπερτ της Σκωτίας. Τα τελευταία δυο χρόνια, η υγεία του ηθοποιού ήταν κλονισμένη.

Ο Robbie Coltrane αγαπήθηκε τόσο από μικρούς σινεφίλ όσο και από μεγάλους καθώς υποδύθηκε τον Ρούμπεους Χάγκριντ που ήταν μισός γίγαντας και μισός μάγος στη σειρά ταινιών «Χάρι Πότερ».

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Coltrane κέρδισε τις καρδιές του τηλεοπτικού κοινού με την συμμετοχή του στο ρόλο του ιατροδικαστή ψυχολόγου Dr Edward ‘Fitz’ Coltrane στη σειρά Cracker. Για τον συγκεκριμένο ρόλο κέρδισε τρία συνεχόμενα βραβεία BAFTA. Ήταν επίσης υποψήφιος για BAFTA για το δράμα National Treasure του Channel 4 και το Tutti Frutti του BBC Σκωτίας.

Ο ηθοποιός έδωσε επίσης αξέχαστες ερμηνείες σε ταινίες όπως το Nuns On The Run, η Mona Lisa και το Ocean’s 12.

Πρωταγωνίστησε επίσης στις ταινίες του Τζέιμς Μποντ GoldenEye και The World is not Enough, στις οποίες έπαιξε τον Valentin Dmitrovich Zukovsky, έναν από τους πολλούς μεγάλους ρόλους του.

Το όνομα Robbie Coltrane ήταν καλλιτεχνικό. Ο ηθοποιός γεννήθηκε στο Rutherglen της Σκωτίας το 1950 ως Anthony Robert McMillan. Πήρε το καλλιτεχνικό όνομα Coltrane ως φόρο τιμής στον σαξοφωνίστα της τζαζ Τζον Κολτρέιν.