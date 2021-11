Πάνω στον πάγο της Ανταρκτικής, στον Νότιο Πόλο, κατάφερε να προσγειωθεί ένα Airbus A340, για πρώτη φορά στην ιστορία των αερομεταφορών.

Το αεροπλάνο Airbus A340 είχε ναυλωθεί από την εταιρεία Hi Fly και απογειώθηκε από το Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής την Τρίτη 2 Νοεμβρίου. Το πλήρωμα του Hi Fly 801 είχε επικεφαλής τον πιλότο Κάρλος Μίρπουρι, ο οποίος είναι επίσης αντιπρόεδρος της Hi Fly.

Κάθε πτήση προς και από την ήπειρο διαρκούσε γύρω στις πεντέμισι ώρες και η ομάδα πέρασε λιγότερο από τρεις ώρες πετώντας πάνω από το έδαφος στην Ανταρκτική, καλύπτοντας 2.500 ναυτικά μίλια.

Το σημείο, όπου έγινε η ιστορική προσγείωση, είναι ιδιοκτησίας της Wolf’s Fang, μιας εταιρείας διοργάνωσης extreme εκδρομών και δραστηριοτήτων. Εκεί, υπάρχει ένα άτυπο αεροδρόμιο πάνω στον πάγο, στο οποίο μπορεί να πετάξει μόνο πλήρωμα υψηλής εξειδίκευσης λόγω δυσμενών συνθηκών.

Αυτή ήταν η πρώτη επιτυχημένη προσγείωση ενός τόσο μεγάλου αεροσκάφους στην παγωμένη περιοχή της Ανταρκτικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει επισήμως αεροδρόμιο στη «Λευκή Ήπειρο», παρά μόνο μεμονωμένοι διάδρομοι προσγείωσης και απογείωσης.

Η πρώτη απόπειρα το 2007

Η Ανταρκτική είναι μια από τις τελευταίες περιοχές που παραμένουν παρθένες, με την παρουσία του ανθρώπου να είναι μηδαμινή.



Ωστόσο, ο κίνδυνος η παγωμένη ήπειρος να μετατραπεί σε τουριστικό προορισμό είναι πλέον υπαρκτός, εδώ και πάνω από μια δεκαετία, όταν το 2007 για πρώτη φορά ένα επιβατικό αεροσκάφος προσγειώθηκε όχι πάνω στον πάγο, αλλά σε έναν ειδικό διάδρομο προσγείωσης κοντά στην αυστραλιανή βάση Κέισι.



Ένα Airbus Α319 ναυλωμένο από την Αυστραλία έγραψε ιστορία, μεταφέροντας επιστήμονες και εξοπλισμό στη βάση Κέισι.



Τα θέλγητρα της τουριστικής ανάπτυξης είναι προφανή, αφού αντί για ένα πολυήμερο ταξίδι οι επίδοξοι επισκέπτες θα μπορούν να φτάσουν κοντά στο Νότιο Πόλο εντός 12 ωρών, κάτι που οι διοργανωτές της αποστολής λένε ότι δεν βρίσκεται στα άμεσα σχέδια τους.



«Η αεροπορική σύνδεση στήθηκε για να στηρίξει τις προσπάθειες της Αυστραλιανής κυβέρνησης στην Ανταρκτική και αυτό στοχεύουμε για την ώρα. Στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν ούτε οι υποδομές ούτε οι μηχανισμοί για τουριστικές επιχειρήσεις στον διάδρομο Γουΐλκινς και στη βάση Κέισι», έλεγαν το 2007 οι ιθύνοντες της πτήσης.

Πάντως, η πρώτη καταγεγραμμένη πτήση προς την Ανταρκτική ήταν ένα μονοπλάνο Lockheed Vega 1 το 1928, με πιλότο τον Τζορτζ Χιούμπερτ Ουίλκινς [George Hubert Wilkins], έναν Αυστραλό στρατιωτικό πιλότο και εξερευνητή.