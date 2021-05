Για το μεγαλύτερο μέρος της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπαράκ Ομπάμα συμμορφώθηκε με τον κανόνα που θέλει τους πρώην προέδρους να μην ασκούν δημόσια κριτική και να μην επιτίθενται στους διαδόχους τους.

Σε ιδιωτικές του συζητήσεις ωστόσο, ο Ομπάμα φαίνεται ότι ήταν πολύ πιο ειλικρινής, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής Guardian, το οποίο αναφέρεται σε ένα νέο βιβλίο. Σε αυτό αποκαλύπτεται πως ο Ομπάμα αποκάλεσε τον Τραμπ «τρελό», «ρατσιστικό, σεξιστικό γουρούνι», «γαμ@@@νο παράφρονα» και «διεφθαρμένο μα@@@α».

Οι χαρακτηρισμοί αυτοί αποκαλύπτονται στο βιβλίο «Battle for the Soul: Inside the Democrats’ Campaigns to Defeat Donald Trump» με συγγραφέα τον Edward-Isaac Dovere, ο οποίος γράφει για το Atlantic. Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει την άλλη βδομάδα αλλά ο Guardian εξασφάλισε ένα αντίγραφο.

Αποσπάσματα των αποκαλύψεων του Dovere έχουν δημοσιευτεί και αλλού, συμπεριλαμβανομένου ενός στο οποίο η σημερινή Πρώτη Κυρία, Τζιλ Μπάιντεν, φέρεται να είπε ότι η σημερινή αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις θα έπρεπε να «πάει να γα@@@@@».

Οι χαρακτηρισμοί του Ομπάμα για τον Τραμπ αναμένεται να προκαλέσουν μια οργισμένη αντίδραση από τον 45ο πρόεδρο των ΗΠΑ, σημειώνει το δημοσίευμα.

Τα αισθήματα του Ομπάμα είναι γνωστά, σπάνια όμως έχουν δημοσιευτεί με τέτοιες λεπτομέρειες. Στο βιβλίο αναφέρεται πως ο Ομπάμα αρχικά προτιμούσε την προοπτική του Τραμπ στην προεδρία έναντι του Τεντ Κρουζ, διότι ο Τραμπ δεν έφτανε σε καμία περίπτωση την ευφυΐα του σκληροπυρηνικού γερουσιαστή του Τέξας.

Από το 2017 όμως, όταν άρχισε να γίνεται ξεκάθαρο το προβάδισμά του, ο Ομπάμα αντέδρασε όπως πολλοί στις ΗΠΑ και στον υπόλοιπο κόσμο: «Είναι ένας τρελός», φέρεται να είπε ο Ομπάμα σε σημαντικούς δωρητές που πίεζαν για μια αντίδρασή του με αντάλλαγμα τις μεγάλες επιταγές θα υπέγραφαν.

Σύμφωνα με το βιβλίο, ο Ομπάμα έλεγε «πιο συχνά»: «Δεν πιστεύω ότι θα είναι τόσο άσχημα». «Μερικές φορές» έλεγε: «Δεν περίμενα πως θα είχαμε για πρόεδρο ένα ρατσιστικό, σεξιστικό γουρούνι». Και ανάλογα με το πόσο θυμωμένος ήταν: «γαμ@@@νος παράφρονας».

Οι αναφορές ότι ο Τραμπ μιλούσε με ξένους ηγέτες – συμπεριλαμβανομένου του Βλαντιμίρ Πούτιν – εν μέσω της έρευνας για τη ρωσική εμπλοκή στις αμερικανικές εκλογές, φέρεται να προκάλεσαν την έκρηξή του. «Αυτός ο διεφθαρμένος μαλ@@@ς», σχολίασε.