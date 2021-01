Τον έπιασαν στην εισβολή στο Καπιτώλιο και τώρα τον χωρίζει η γυναίκα του

Η σύζυγος ενός μέλους της ακροδεξιάς οργάνωσης Proud Boys που συνελήφθη αυτή τη βδομάδα μετά το οπλοστάσιο που βρέθηκε στο σπίτι του και τις απειλές που έκανε κατά μελών του Κογκρέσου ζητά πλέον διαζύγιο.

Η Joni Florea δήλωσε στην εφημερίδα New York Post πως είναι «συγκλονισμένη» από τις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί για τον σύζυγό της, Eduard Florea, ο οποίος κατηγορείται για σωρεία ομοσπονδιακών αδικημάτων.

«Απλά ακούγοντας κάποιες από τις λεπτομέρειες … αυτός είναι ο λόγος που τον χωρίζω». Είναι παντρεμένοι εδώ και 6 χρόνια και «ήταν πάντα ένας θυμωμένος άνθρωπος», όπως λέει η ίδια, «πιστεύω απόλυτα ότι συνωμότησε για να τα κάνει αυτά».

Wife of Queens Proud Boy arrested in Capitol plot wants a divorce https://t.co/aZ0h1H0cXM pic.twitter.com/2R0SaPf5TV

— New York Post (@nypost) January 15, 2021