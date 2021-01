Σκότωσαν στο δρόμο 26χρονη νοσοκόμα ενώ πήγαινε στη δουλειά της

Και δεύτερο ύποπτο αναζητούν πλέον οι διωκτικές αρχές του Τενεσί στις ΗΠΑ, έναν άντρα που συνδέεται με τον φόνο της 26χρονης νοσοκόμας Caitlyn Kaufman, η οποία πυροβολήθηκε θανάσιμα στον δρόμο στις αρχές Δεκεμβρίου πηγαίνοντας στη δουλειά της.

Ο 28χρονος James Cowan είναι ο δεύτερος ύποπτος που ανακοινώνει η αστυνομία και καταζητείται πια για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Η Kaufman πυροβολήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό της καθ’ οδόν για το νοσοκομείο του Νάσβιλ που δουλεύει στις 3 Δεκεμβρίου.

