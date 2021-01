Ντόναλντ Τραμπ: Το πάρτι πριν την αιματοβαμμένη εισβολή στο Καπιτώλιο

Την ώρα που το Καπιτώλιο δεχόταν εισβολή για δεύτερη φορά μέσα σε 207 χρόνια, από τον μανιασμένο όχλο που υποστήριζε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο ίδιος ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος και το επιτελείο του παρακολουθούσαν τα τεκταίνομενα από το πάρτι τους.

Ο μεγαλύτερος γιος του John τραβάει βίντεο που δείχνει, μεταξύ άλλων, τον πατέρα του, τον άλλο γιο του Έρικ, την κόρη του Ιβάνκα να βλέπουν το πλήθος να εισβάλει στο Καπιτώλιο, ενώ παρευρισκόμενοι χορεύουν υπό τους ήχους δυνατής μουσικής.

Μάλιστα η σύμβουλος του Τραμ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ φαίνεται στην κάμερα να λικνίζεται στο ρυθμό του Gloria που παίζουν τα μεγάφωνα. Το βίντεο έχει τραβηχτεί πριν την ομιλία του πρώην Αμερικανού προέδρου στην πλατεία Ellipse της Ουάσιγκτον.

Από την εισβολή στο Καπιτώλιο έχασαν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι.

Trump, Donald Jr, Kimberly Guilfoyle and others watching the crowd getting fired up hours before they stormed the Capitol, and dancing in enjoyment while the song Gloria is playing. Seems premeditated, no? pic.twitter.com/E6tHufOjiN

— Amy Siskind 🏳️‍🌈 (@Amy_Siskind) January 7, 2021