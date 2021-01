Εισβολή στο Καπιτώλιο: Ποια ήταν η γυναίκα που έπεσε νεκρή από τα πυρά του αστυνομικού φρουρού

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα είναι για 15 μέρες η Ουάσινγκτον μετά τα άνευ προηγουμένου επεισόδια στο Καπιτώλιο, που οδήγησαν στο θάνατο τεσσάρων ανθρώπων και στη σύλληψη 53.

Αστυνομικός της φρουράς του Καπιτωλίου έριξε σφαίρα η οποία τραυμάτισε γυναίκα που αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε.

Λίγο ώρα αργότερα δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία της. Πρόκειται για την Ashli Babbit, που έμενε στο Σαν Ντιέγκο, ήταν βετεράνος των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων και είχε υπηρετήσει σε τέσσερις αποστολές με την Πολεμική Αεροπορία.

«Η Babbitt ήταν φανατική υποστηρικτής του Προέδρου Τραμπ και πατριώτισσα» ανέφερε ο σύζυγός της στο δίκτυο WTTG-TV.

Άντρας από το Νιού Τζέρσι μίλησε σε δημοσιογράφο λέγοντας ότι ήταν παρών στην εισβολή και τον πυροβολισμό: «Μπουκάραμε και ήταν μια νεαρή γυναίκα που μπήκε από το παράθυρο. Αστυνομικοί έλεγαν "κάντε πίσω, πέστε στο πάτωμα". Δεν άκουγε. Την πυροβόλησαν στο λαιμό».

Στο Twitter η Babbit έγραφε συχνά για τον Ντόναλντ Τραμπ.

H γυναίκα διατηρούσε επιχείρηση με τον σύζυγό της. Σύμφωνα με την πεθερά της κανείς δεν ενημέρωσε τον γιο της τι συνέβη, με την οικογένεια να μαθαίνει τα νέα από την τηλεόραση. «Έχω μουδιάσει, είμαι απελπισμένη, δεν ήταν μαζί με τον συζυγό της στην εισβολή» είπε.

#AshliBabbit might go down in history as the woman who inspired a whole nation of patriots. May her soul rest in peace. https://t.co/1dcQps0wAz

BREAKING: Family confirms woman shot & killed at Capitol is Ashli Babbit. She owned a business in San Diego w/ her huband who did not come to DC. “I really dont know why she decided to do this,” her mother-in-law tells me. Police have not confirmed circumstances of shooting pic.twitter.com/OOYpNWpMLg

— Lindsay Watts (@LindsayAWatts) January 7, 2021