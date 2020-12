Παρέα δεν ήθελε να πληρώσει τον λογαριασμό και τον καυγά πλήρωσε με τη ζωή του ένας νεαρός

Μια 28χρονη γυναίκα συνελήφθη για τον φόνο ενός νεαρού που το μόνο που έκανε ήταν να παρέμβει για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες σε έναν τραυματία.

Η Jacqueline De Paz κατηγορείται πια για ανθρωποκτονία για το βίαιο περιστατικό που σημειώθηκε στις 22 Δεκεμβρίου, όταν αυτή και η παρέα της πήγαν να φάνε σε εστιατόριο του Κολοράντο και δεν ήθελαν να πληρώσουν τον λογαριασμό.

Ο 18χρονος Rudy Arguello-Rios πυροβολήθηκε θανάσιμα έξω από το εστιατόριο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Sentinel».

Η αστυνομία δήλωσε πως η De Paz και η παρέα της έβρισαν τη σερβιτόρα και αρνήθηκαν να πληρώσουν το γεύμα τους, καθώς όπως ισχυρίστηκαν η πόρτα του εστιατορίου ήταν ανοιχτή και το φαγητό τους κρύωσε αμέσως.

