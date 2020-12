Νοσηλευτής έβγαλε τον προστατευτικό εξοπλισμό για να κάνει σεξ με ασθενή με κορονοϊό

Ένας νοσηλευτής σε νοσοκομείο της Ινδονησίας τέθηκε σε διαθεσιμότητα όταν ομολόγησε πως έβγαλε την προστατευτική στολή του για να συνευρεθεί ερωτικά με κρούσμα κορονοϊού.

«Είναι αλήθεια πως υπάρχει ένα περιστατικό ομοφυλοφιλικού έρωτα ανάμεσα σε υγειονομικό υπάλληλο και έναν ασθενή με Covid-19 στο νοσοκομείο της Τζακάρτα», δήλωσε ο Asep Gunawan, εκπρόσωπος της Εθνικής Ένωσης Νοσηλευτών της χώρας.

Θα αποδοθούν ποινικές ευθύνες, διαμήνυσε η εισαγγελία της περιοχής για το σεξ που έλαβε χώρα μέσα στις τουαλέτες του νοσοκομείου. Ο νοσηλευτής έχει συλληφθεί.

Nurse suspended after stripping off PPE to have sex with COVID-19 patient https://t.co/yv1rfeVNwu pic.twitter.com/4ekdBZzwdn

— New York Post (@nypost) December 31, 2020