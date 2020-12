Ιστορική στιγμή για την Ιρλανδια: Μια 79χρονη γυναίκα η πρώτη που εμβολιάστηκε

Την ώρα που τα κρούσματα κορονοϊού στην Ιρλανδία αυξάνονται ραγδαία, η χώρα ξεκίνησε τους εμβολιασμούς. Μια 79χρονη γυναίκα σε νοσοκομείο του Δουβλίνου έγραψε ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη που έλαβε την πρώτη δόση του σκευάσματος των Pfizer / BioNTech, όπως ανακοίνωσε η υγειονομική υπηρεσία.

Η Άννι Λιντς έγινε το πρώτο πρόσωπο στην Ιρλανδία που έκανε το εμβόλιο, στο νοσοκομείο «Σεντ Τζέιμς». Σήμερα εμβολιάστηκαν επίσης γιατροί, νοσηλευτές και ασθενείς σε τέσσερα νοσοκομεία της χώρας.

«Σήμερα είναι μια καινούρια μέρα. Σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στον αγώνα μας», είπε ο υπουργός Υγείας, Στίβεν Ντόνελι, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό RTE. Όπως διευκρίνισε, η κυβέρνηση αναμένει ότι θα εμβολιαστούν και οι 75.000 άνθρωποι που ζουν ή εργάζονται σε οίκους ευγηρίας καθώς και δεκάδες χιλιάδες γιατροί και νοσηλευτές μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος δήλωσε νωρίτερα ότι η Ιρλανδία θα είναι σε θέση ενδεχομένως να εμβολιάσει όλους όσοι το επιθυμούν στη χώρα μέχρι τον Αύγουστο, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από το πότε θα λάβουν έγκριση τα άλλα εμβόλια.

