Δυο φονιάδες ερωτοτροπούν μέσα από τη φυλακή με την ίδια γυναίκα

Δύο από τους πλέον διαβόητους φονιάδες της Αγγλίας είναι σε έναν ιδιότυπο πόλεμο για τα μάτια της ίδιας γυναίκας.

Ο Sean Mercer εκτίει κάθειρξη 22 ετών για τον φόνο του 11χρονου Rhys Jones το 2007. Ο φονιάς έχει τώρα μια κοπέλα, με την οποία ανέπτυξαν σχέση εδώ και έναν χρόνο μέσα από τη φυλακή, ανταλλάσσοντας γράμματα.

Τώρα όμως ερωτικά γράμματα της στέλνει και ο Kiaran Stapleton, ο οποίος σκότωσε τον 23χρονο Anuj Bidve το 2011. Ο Stapleton εμφανίζεται να προσπαθεί να τη δελεάσει με τον «πλούτο» του, καθώς της υπόσχεται μια ζωή στα πούπουλα όταν βγει από το κελί.

