Μακάβριο βίντεο: Ο δολοφόνος κουβαλά το πτώμα του θύματος μέσα στη βαλίτσα

Ένα ανατριχιαστικό βίντεο κατέγραψε το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας στη Νέα Ζηλανδία.

Αυτό που έχει στη βαλίτσα ο άντρας είναι το πτώμα του ραντεβού που εξασφάλισε μέσω της πλατφόρμας γνωριμιών, Tinder, τη Βρετανή Grace Millane συγκεκριμένα, την οποία φυγαδεύει έξω από το ξενοδοχείο που τη στραγγάλισε.

Ο 28χρονος Jesse Shane Kempson μεταφέρει δύο βαλίτσες στον ανελκυστήρα του ξενοδοχείου στο Όκλαντ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Sun».

Ο Kempson ομολόγησε κατόπιν πως πράγματι μέσα στη βαλίτσα ήταν η γυμνή σορός της τραγικής κοπέλας.

Grace Millane's killer caught on video carrying her body in suitcase https://t.co/5l72Y2Bqvu pic.twitter.com/J5FQPgcFEm

— New York Post (@nypost) December 24, 2020