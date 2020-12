Εξαφάνιση μυστήριο βασάνιζε την αστυνομία επί 10 χρόνια – Η σύλληψη που ρίχνει φως στην υπόθεση

Η αστυνομία της Ουάσιγκτον προχώρησε προσφάτως σε μία σύλληψη για μια υπόθεση που είχε χαρακτηριστεί ανεξιχνίαστη, καθώς οι έρευνες είχαν βαλτώσει εδώ και 10 χρόνια.

Η Unique Harris, μητέρα δυο παιδιών, εξαφανίστηκε μυστηριωδώς στις 9 Οκτωβρίου 2010 μέσα από το διαμέρισμά της, με τους δύο γιους της, 4 και 5 ετών, να κοιμούνται στο διπλανό δωμάτιο.

Η αστυνομία συνέλαβε το Σάββατο τον 43χρονο Isaac Moye και τον κατηγορεί για τον φόνο της γυναίκας.

