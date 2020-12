Το γιορτινό «σάντουιτς του κανίβαλου» που αρρωσταίνει εκατοντάδες κάθε χρόνο

Έκκληση απευθύνουν οι ειδικοί στους κατοίκους του Ουισκόνσιν να αποφύγουν φέτος να καταναλώσουν ένα παραδοσιακό γιορτινό πιάτο γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να αρρωστήσουν.

Το «σάντουιτς του κανίβαλου», όπως αποκαλείται, είναι ένα αγαπημένο πιάτο στις γιορτές για την αμερικανική πολιτεία, και περιλαμβάνει ωμό μοσχαρίσιο κρέας σε ψωμί με κομμένο κρεμμύδι, αλάτι και πιπέρι.

Όμως «η κατανάλωση ωμού κρέατος δεν συστήνεται ποτέ λόγω των βακτηρίων» αναφέρει το τμήμα των Υπηρεσιών Υγείας του Ουισκόνσιν σε ένα tweet του.

For many #Wisconsin families, raw meat sandwiches are a #holiday tradition, but eating raw meat is NEVER recommended because of the bacteria it can contain. Ground beef should always be cooked to 160 degrees! Get more holiday food safety tips: https://t.co/h3fi4TfPye #foodsafety pic.twitter.com/jDqmkt6uOU

— WIDeptHealthServices (@DHSWI) December 12, 2020