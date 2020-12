Σε συναγερμό το Λονδίνο λόγω κορονοϊού: Ετοιμάζεται για πιο αυστηρό lockdown

Κρίσιμη φαίνεται πως είναι η κατάσταση με τον κορονοϊό στη βρετανική πρωτεύουσα, καθώς το Λονδίνο οδεύει προς το «επίπεδο συναγερμού 3» από την Τετάρτη, όπως μεταδίδει το BBC.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι βουλευτές ενημερώθηκαν σχετικά από τον υπουργό Υγείας Ματ Χάνκοκ, ο οποίος μάλιστα αναμένεται να το ανακοινώσει σήμερα και επίσημα.

Μέρη του Έσεξ και του Χέρτφορντσάιρ θα ενταχθούν επίσης στο επίπεδο συναγερμού 3.

Η βρετανική πρωτεύουσα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη δεύτερη βαθμίδα των περιορισμών. Η βασική διαφορά μεταξύ της βαθμίδας 2 και της βαθμίδας 3 είναι ότι στη δεύτερη μπορούν να μείνουν ανοιχτά υπό περιορισμούς τα μπαρ και τα εστιατόρια, όμως στην τρίτη βαθμίδα υποχρεούνται να κλείσουν και λειτουργούν μόνο για παράδοση πακέτων κατ΄οίκον. Επίσης προβλέπονται περιορισμοί στις κοινωνικές επαφές.

Την προηγούμενη εβδομάδα η βρετανική κυβέρνηση εξέφρασε ανησυχία για την εξάπλωση του κορονοϊού στα σχολεία του Λονδίνου και ανακοίνωσε πρόγραμμα μαζικών τεστ.

London to move to tier 3, England's highest tier of Covid restrictions, from Wednesday https://t.co/xGVGhc6ZCy

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) December 14, 2020