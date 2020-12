Τη νίκη του Τζο Μπάιντεν επικυρώνουν σήμερα οι μεγάλοι εκλέκτορες – Στον βρόντο οι «καταγγελίες» Τραμπ

Ιδιαίτερη σημασία έχει φέτος η συνήθως τυπική διαδικασία της επικύρωσης της νίκης στις εκλογές, που ανήκει στον Τζο Μπάιντεν.

Η ψηφοφορία των μεγάλων εκλεκτόρων στις ΗΠΑ, οι οποίοι θα συνεδριάσουν και θα ανακοινώσουν τυπικά σήμερα τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω της επιμονής του Ντόναλντ Τραμπ να μην αναγνωρίζει την ήττα του.

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος αναμένεται να εκφωνήσει σήμερα το βράδυ ομιλία από το Ουίλμινγκτον του Ντέλαγουερ όπου μένει για να γιορτάσει τη νέα αυτή επιβεβαίωση της νίκη του «και τη δύναμη και την ανθεκτικότητα» της αμερικανικής δημοκρατίας.

Τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου έχουν ήδη επικυρωθεί νομικά σε κάθε μία από τις 50 αμερικανικές πολιτείες: ο υποψήφιος των Δημοκρατικών συγκέντρωσε αριθμό ρεκόρ ψήφων 81,28 εκατομμύρια, δηλαδή το 51,3%, έναντι 74,22 εκατομμυρίων ψήφων για τον απερχόμενο Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο.

Όμως στις ΗΠΑ ο πρόεδρος εκλέγεται με έμμεσο τρόπο, με κάθε πολιτεία να δίνει την ψήφο των μεγάλων εκλέκτορων της, ο αριθμός των οποίων διαφέρει ανάλογα με τον πληθυσμό της κάθε μίας, στον υποψήφιο που έχει κερδίσει τις περισσότερες ψήφους τοπικά, όπως εξηγεί το ΑΜΠΕ.

Κι εκεί ο Μπάιντεν έχει κερδίσει, με 306 εκλέκτορες έναντι 232 για τον Τραμπ.

Αυτό το σώμα των εκλεκτόρων συνεδριάζει σήμερα για να ανακοινώσει και τυπικά τη νίκη του Μπάιντεν.

Οι 538 εκλέκτορες είναι τοπικοί πολιτικοί αξιωματούχοι, προσωπικότητες της κοινωνίας των πολιτών ή συνεργάτες ενός υποψηφίου. Οι περισσότεροι δεν είναι γνωστοί στο ευρύ κοινό, όμως κάποιες φορές μαθαίνονται τα ονόματά τους, όπως φέτος της Χίλαρι Κλίντον, της υποψήφιας των Δημοκρατικών στις εκλογές του 2016, η οποία είναι εκλέκτορας στην πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Αν και έχει συμβεί στο παρελθόν πολύ λίγοι εκλέκτορες να μην ψηφίζουν το υποψήφιο που ήρθε πρώτος στην πολιτεία τους, αυτό ποτέ δεν έχει αλλάξει το τελικό αποτέλεσμα.

Σήμερα η νίκη του Μπάιντεν θα γίνει ακόμη πιο επίσημη.

Όμως από τον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να καταγγέλλει, χωρίς αποδείξεις, «τις πιο νοθευμένες εκλογές στην αμερικανική ιστορία» όπως έκανε με νέα του ανάρτηση στο Twitter χθες Κυριακή. «Πώς οι πολιτείες και οι πολιτικοί αξιωματούχοι μπορούν να επικυρώσουν εκλογές στις οποίες υπήρξε νοθεία και παρατυπίες» διερωτήθηκε.

Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να προσφέρει καμία απόδειξη για τις καταγγελίες αυτές, ενώ σχεδόν όλες οι προσφυγές του στη δικαιοσύνη έχουν απορριφθεί.

MOST CORRUPT ELECTION IN U.S. HISTORY!

Μόλις επιβεβαιωθεί η νίκη του Μπάιντεν με την ψήφο των εκλεκτόρων, είναι πιθανό ένας μεγαλύτερος αριθμός Ρεπουμπλικάνων να αναγνωρίσουν τη νίκη του.

Όμως δεν είναι πιθανό να το κάνει ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, ακόμη περισσότερο διότι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μεγάλο ποσοστό των ψηφοφόρων του δεν θεωρεί τον Δημοκρατικό υποψήφιο νόμιμο νικητή των εκλογών.

«Η μάχη μόλις άρχισε!!» έγραψε στο Twitter το Σαββατοκύριακο ο Τραμπ.

WE HAVE JUST BEGUN TO FIGHT!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020