«Ανατριχιαστικά ευρήματα» της αστυνομίας σε ελέγχους οίκων ανοχής

Ένας άντρας ουγγρικής καταγωγής συνελήφθη από τη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας του Λονδίνου σε 18 οίκους ανοχής της πόλης.

Τη σεξουαλική εκμετάλλευση είχε αυτή τη φορά στο στόχαστρο η Met Police, θέλοντας να εξετάσει το καθεστώς εργασίας των ιερόδουλων του Λονδίνου.

Από τις 46 γυναίκες που μίλησαν, οι αστυνομικοί υποπτεύονται ότι τουλάχιστον οι 5 από αυτές είναι θύματα trafficking. Ο 36χρονος άντρας συνελήφθη ως μαστροπός.

Η αστυνομία του Λονδίνου επιβεβαίωσε πως τα ευρήματα είναι ανατριχιαστικά. Τα θύματα της σεξουαλικής σκλαβιάς είναι ένα ανεπίτρεπτο φαινόμενο και πρέπει να παταχθεί, δήλωσε η αστυνομία.

Police arrest one man and 'offer support' to dozens of women after raids on brothels across London https://t.co/ItHt2BLaar

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) December 8, 2020