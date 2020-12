Η πισίνα είχε 250 φορές περισσότερο χλώριο από το όριο, αφήνοντας 6 παιδιά να δίνουν μάχη για τη ζωή τους

Τριάντα σχεδόν άνθρωποι δηλητηριάστηκαν στη Ρωσία όταν η πισίνα βρέθηκε ότι περιείχε κατά 250 φορές περισσότερο χλώριο από το επιτρεπτό.

Οι περισσότεροι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, μεταξύ αυτών και 21 μαθητές. Έξι παιδιά είναι στην εντατική, σε «κρίσιμη κατάσταση», κατά τις ρωσικές αρχές, με παροχή οξυγόνου.

Η πισίνα έκλεισε μέχρι να ολοκληρωθεί η αστυνομική έρευνα.

