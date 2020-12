Διχάζει η Μελάνια αποκαλύπτοντας το νέο κιόσκι του Λευκού Οίκου

Μπορεί οι νεκροί από κορονοϊό στις ΗΠΑ να κοντεύουν να φτάσουν τους 300.000, αλλά η απερχόμενη Πρώτη Κυρία φαίνεται να ενδιαφέρεται περισσότερο για την υστεροφημία της -προκαλώντας, ταυτόχρονα, ένα σφοδρό κύμα αντιδράσεων εναντίον της.

Η Μελάνια Τραμπ προχώρησε στα αποκαλυπτήρια, μέσω Twitter, στο νέο κιόσκι στον γήπεδο τένις στον Λευκό Οίκο, εν μέσω πανδημίας.

«Ελπίζω ότι αυτός ο ιδιωτικός χώρος θα λειτουργήσει ως τόπος αναψυχής και συγκέντρωσης για μελλοντικές πρώτες οικογένειες», δήλωσε η Μελάνια Τραμπ, σε γραπτή ανακοίνωσή της τη Δευτέρα το βράδυ (ξημερώματα Τρίτης, ώρα Ελλάδος).

Όπως αναφέρει η βρετανική Guardian, η Πρώτη Κυρία ευχαρίστησε όλους τους «ταλαντούχους τεχνίτες» που δούλεψαν στο έργο και τους «γενναιόδωρους υποστηρικτές του Λευκού Οίκου».

Ωστόσο, η ανάρτησή της αυτή εν μέσω πανδημίας προκάλεσε αρνητική φρενίτιδα και περίσσεια οργή στο Twitter.

«282.345», σημείωσε ο Ντέιβιντ Κορν, επικεφαλής του γραφείου του δημοσιογραφικού οργανισμού Mother Jones, στην Ουάσιγκτον.

Ο Κορν, σε μια λιτή απάντηση, ανάρτησε με νόημα τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν πεθάνει στις ΗΠΑ λόγω του κορονοϊού.

Η Μόλι Γιόνγκ-Φαστ, αρχισυντάκτρια του ενημερωτικού ιστότοπου Daily Beast, ήταν ακόμη πιο σαρκαστικά δηκτική εναντίον της Μελάνια.

«Ω, φυσικά, όλοι αυτοί οι άνθρωποι στα κρεβάτια τους στα νοσοκομεία θα αισθανθούν πολύ καλύτερα γνωρίζοντας ότι η Τραμπ τελείωσε το γήπεδο του τένις» έγραψε.

Το γραφείο της Μελάνια Τραμπ αποκάλυψε ότι το γήπεδο είναι εμπνευσμένο από την αρχιτεκτονική που έχει η ανατολική και δυτική πτέρυγα του Λευκού Οίκου.

Ο τέως πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα είχε προηγουμένως μετατρέψει το γήπεδο τένις σε γήπεδο μπάσκετ.

Το πρότζεκτ ξεκίνησε να σχεδιάζεται στις αρχές του 2018, εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2019 ενώ ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ συνέβαλε στο έργο τον Οκτώβριο του 2019, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από ιδιωτικές δωρεές.

Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος δεν αποκάλυψε ποτέ του το κόστος αποπεράτωσης του έργου.

