Pfizer: Το ζευγάρι πίσω από το εμβόλιο του κορονοϊού που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο

Το πολλά υποσχόμενο εμβόλιο που παρουσίασε προσφάτως η Pfizer με 90% αποτελεσματικότητα είναι ένα έργο δυο ταγμένων ερευνητών από τη Γερμανία.

Οι Ugur Sahin και Oezlem Tuereci ερωτεύτηκαν μέσα στο εργαστήριο, καθώς τους δένει το ίδιο πάθος για την ιατρική έρευνα.

Ο 55χρονος Dr. Sahin και η 53χρονη Dr. Tureci είναι οι ιδρυτές της BioNTech, της εταιρίας που συνεργάζεται με τη Pfizer για την ανάπτυξη του εμβολίου κατά της Covid-19.

Και χρησιμοποίησαν μάλιστα την ίδια μέθοδο που επιστρατεύουν εδώ και χρόνια στη μάχη με τους καρκινικούς όγκους, σύμφωνα με το δημοσίευμα των «Times».

REVEALED: The husband and wife behind covid vaccine that could change the world https://t.co/9U9ApiJyYr

— Daily Mail Online (@MailOnline) November 10, 2020