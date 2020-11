Επίθεση σε συναγωγή στη Βιέννη: Πληροφορίες για 7 νεκρούς – «Ανατινάχθηκε ο δράστης»

Πολύνεκρη φαίνεται ότι είναι η επίθεση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (02/11) στο κέντρο της Βιέννης. Σύμφωνα με την εφημερίδα Kronen Zeitung, ένας άνδρας ανατινάχθηκε μετά το ένοπλο χτύπημα που εξαπέλυσε σε συναγωγή, με το ίδιο Μέσο να κάνει λόγο για πολλούς νεκρούς.

Η Αστυνομία, από την πλευρά της, ανέφερε πως αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν στο κέντρο της αυστριακής πρωτεύουσας από την ανταλλαγή πυρών.

«Πυροβολισμοί στην περιοχή του κέντρου της πόλης - υπάρχουν τραυματίες - ΜΕΙΝΕΤΕ ΜΑΚΡΙΑ από όλους τους δημόσιους χώρους και τις δημόσιες συγκοινωνίες», έγραφε η σχετική ανάρτηση.

Shots fired in the Inner City district - there are persons injured - KEEP AWAY from all public places or public Transport - don't share any Videos or Fotos! — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

Το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ΟΕ24, επικαλούμενο την Αστυνομία, έκανε λόγο για τουλάχιστον 7 νεκρούς από την επίθεση στη Βιέννη.

Σύμφωνα με την Kronen Zeitung και όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο φερόμενος δράστης αυτοκτόνησε, πυροδοτώντας τον εκρηκτικό μηχανισμό που έφερε πάνω του.

Άλλα ΜΜΕ της χώρας τόνιζε πως ενδέχεται να υπάρχουν συνεργοί του δράστη που παραμένουν ασύλληπτοι.

Σύμφωνα με το ΟΕ24, περίπου 50 πυροβολισμοί ερίφθηκαν στην μέση του δρόμου κοντά στη συναγωγή. Τα πυρά προήλθαν από πολυβόλο όπλο.

Το αυστριακό πρακτορείο ειδήσεων APA, επικαλούμενο το υπουργείο Εσωτερικών, ανέφερε ότι ένας αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά στην ανταλλαγή πυρών.

Νωρίτερα, η εφημερίδα Falter, επικαλούμενη το υπουργείο Εσωτερικών, έκανε λόγο για έναν νεκρό.

HAPPENING NOW: Hunt for MULTIPLE armed suspects in #Vienna after mass shooting, reports of one of the shooters blowing themselves up with an explosive device. #Austria pic.twitter.com/MLAX0S0P4c — SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) November 2, 2020

Ο επικεφαλής της εβραϊκής κοινότητας της Αυστρίας, μέσω Twitter τόνισε πως δεν είναι ξεκάθαρο αν η συναγωγή της Βιέννης ή τα γειτονικά γραφεία ήταν στόχος της ένοπλης επίθεσης, λέγοντας πως ήταν κλειστά την ώρα του συμβάντος.

Η ισραηλινή θρησκευτική κοινότητα στην Αυστρία κάλεσε όλους τους Εβραίους πολίτες να μην εγκαταλείψουν τα διαμερίσματα ή τα σπίτια τους, σύμφωνα με την Kronen Zeitung.