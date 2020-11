Αυστραλία: Σάλος για τα ομοφοβικά σχόλια του ελληνικής καταγωγής δημάρχου του Περθ

Ο νέος δήμαρχος του Περθ είναι ο Ελληνοαυστραλός Basil Zempilas, με καταγωγή από την Κεφαλονιά. Πρόκειται για έναν καταξιωμένο αθλητικογράφο και τηλεοπτικό/ραδιοφωνικό παραγωγό που εξελέγη πρόσφατα δήμαρχος της αυστραλιανής πόλης. Και τώρα μερίδα των πολιτών του ζητά να παραιτηθεί.

Ο γνωστός τηλεοπτικός παρουσιαστής είδε το σπίτι του να βανδαλίζεται στον απόηχο του σάλου που έχει προκαλέσει στο Περθ, μετά την ομοφοβική δήλωσή του «αν έχεις πέος, είσαι άντρας», που έκανε στη ραδιοφωνική του εκπομπή.

Μόλις δύο βδομάδες λοιπόν μετά την ορκωμοσία του ως νέος δήμαρχος του Περθ, ο 49χρονος Zempilas συγκέντρωσε μεγάλη κριτική προς το πρόσωπό του, όταν έκανε από τον αέρα ραδιοφώνου την ομοφοβική δήλωση για ένα τουρνουά πυγμαχίας που διοργανώνει η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα στο Σίδνεϊ.

«Αν έχεις αιδοίο, είσαι γυναίκα. Game over», πρόσθεσε ο Zempilas, πριν προσφέρει ακόμα και αμοιβή 100 δολαρίων σε όποιον ακροατή του «έχει πέος αλλά είναι γυναίκα».

Hi everyone, reporter @gavinheight here. I'm in Perth at the protest against the transphobic statements made this week by the mayor of the City of Perth, Basil Zempilas. I'll add to this thread with interviews, photos, and ofc the spiciest posters! @JOY949news pic.twitter.com/ioZ1eSyCIN

— The Informer (@TheInformerJOY) October 31, 2020