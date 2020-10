Σεισμός στη Σμύρνη: Βίντεο με το φονικό τσουνάμι να παρασύρει πολυτελή σκάφη σε μαρίνα – Πλημμύρησαν δρόμοι

Οι εικόνες από τον φονικό σεισμό στη Σμύρνη προκαλούν σοκ και αποτυπώνουν το μέγεθος της τραγωδίας. Ο σεισμός που έγινε σήμερα 30/10 έχει στοιχήσει τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους στην Τουρκία ενώ και οι τραυματίες είναι πάρα πολλοί.

Ενδεικτικά της δύναμης της σεισμικής δόνησης είναι τα βίντεο λίγα δευτερόλεπτα πριν το τσουνάμι πλημμυρίσει τη Σμύρνη αλλά και λίγο μετά που η θάλασσα πια έχει βγει στη στεριά.

Παρότι το φαινόμενο φάνηκε μικρό, ήταν αρκετά ισχυρό ώστε να παρασύρει ιστιοπλοϊκά που ήταν δεμένα σε μαρίνα της Σμύρνης.

Λίγη ώρα μετά τον σεισμό, η θάλασσα «φούσκωσε» και σάρωσε τα πάντα ενώ ένας άντρας έχασε τη ζωή του από το τσουνάμι.

VIDEO — A small-scale tsunami floods streets in the town of Sığacık in Izmir’s Seferihisar district after earthquakehttps://t.co/ZQDw7t0GU3 pic.twitter.com/Y21tXDMzDD

— DAILY SABAH (@DailySabah) October 30, 2020