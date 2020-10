Σασόλι για επίθεση στη Νίκαια: Καθήκον μας να σταθούμε μαζί ενάντια σε εκείνους που επιδιώκουν να διαδώσουν μίσος

Σοκαρισμένος και λυπημένος για την «τρομερή» επίθεση που σημειώθηκε σήμερα στη Νίκαια της Γαλλίας δηλώνει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι.

Σε ανάρτησή του στο Twitter τονίζει ότι η ΕΕ έχει καθήκον να σταθεί «ενάντια στη βία και σε αυτούς «που επιδιώκουν να υποκινήσουν και να διαδώσουν μίσος».

Ειδικότερα, ο Νταβίντ Σασόλι ανέφερε: «είμαι πολύ σοκαρισμένος και λυπημένος από την είδηση για την τρομερή επίθεση στη Νίκαια. Αυτός ο πόνος γίνεται αισθητός από όλους μας στην Ευρώπη. Έχουμε καθήκον να σταθούμε μαζί ενάντια στη βία και σε εκείνους που επιδιώκουν να υποκινήσουν και να διαδώσουν μίσος».

I am deeply shocked and saddened by the news of the horrific attack in #Nice. This pain is felt by all of us in Europe. We have a duty to stand together against violence and those that seek to incite and spread hatred.

— David Sassoli (@EP_President) October 29, 2020