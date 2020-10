Ρώσος αστέρας του YouTube έσπασε στο ξύλο μοντέλο σε ζωντανή σύνδεση

Μια τραγική εμπειρία είχε η 21χρονη Alena Efremova στα χέρια του δημοφιλέστατου μοσχοβίτη YouTuber, Andrey Burim, περισσότερου γνωστού ως Mellstroy.

Το αστέρι των κοινωνικών μέσων εμφανίζεται σε ζωντανή σύνδεση να την πιάνει από τον λαιμό και να κοπανά το κεφάλι της σε ένα γραφείο.

Οι σκηνές κακοποίησης μεταδόθηκαν live στους 680.000 συνδρομητές του. Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια ενός πάρτι και κανείς από τους καλεσμένους δεν μοιάζει να ενοχλείται από τις σοκαριστικές εικόνες.

Model is left bloodied after she is beaten up and has her head smashed on a desk during livestream https://t.co/1G9rGrw9Ip

