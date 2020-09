O πρόεδρος της Σερβίας ακούει αποσβολωμένος από τον Ντόναλντ Τραμπ ότι υπέγραψε κάτι που δεν γνώριζε

Την έκπληξη του προέδρου της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνει στο Οβάλ Γραφείο, ότι η χώρα του είχε δεσμευτεί να μεταφέρει την πρεσβεία της στην Ιερουσαλήμ σε λιγότερο από έναν χρόνο κατέγραψε βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου.

Οπως φαίνεται και στο βίντεο από την τελετή υπογραφής ενώ ο Τραμπ ανακοίνωνε ότι η σερβική πρεσβεία θα μετακινηθεί τον Ιούλιο, ο Βούτσιτς, που κάθεται στα δεξιά του, εμφανίζεται να ξεφυλλίζει σαστισμένος τη συμφωνία.

President Vucic sure looks surprised. Wait, I agreed to what? https://t.co/WUTtHHbVoT

— Michael Carpenter (@mikercarpenter) September 5, 2020